Wieniawa zarobi na święta pół miliona! A to dopiero początek...

Julia Wieniawa: Tyle zarabia w sieci

Julia Wieniawa zrobiła karierę szybko i w pięknym stylu. Ma zaledwie 25 lat, a mogłaby już przejść na emeryturę i nie przejmować się finansami. Szczególnie w tym roku nie może narzekać na brak lukratywnych kontraktów.

Aktorka zagrała w filmie "Dalej jazda", za co mogła zgarnąć nawet do 100 tysięcy złotych. Jest też twarzą wielkich marek - elektroniki Samsunga i kosmetyków Loreal, co w sumie - według szacunków ekspertów - może jej przynosić nawet milion złotych rocznie.

Do tego doliczyć trzeba posty reklamowe na Instagramie, za które inkasuje między 30 a 60 tysięcy złotych. W sieci młoda gwiazda promuje między innymi bieliznę, której jest ambasadorką. Julia Wieniawa gra też główną rolę w przedstawieniu "Gra" w teatrze Garnizon Sztuki. Rozwija również karierę aktorską i koncertuje po całej Polsce.

Julia Wieniawa mogłaby już do końca życia nie pracować

To nie koniec biznesów gwiazdy. Julka ma smykałkę do inwestowania w nieruchomości. 25-latka jest właścicielką kilku mieszkań w Warszawie, które z zyskiem wynajmuje.

Jednak prawdziwym klejnotem w reklamowej koronie jest jednak coroczna, wielka świąteczna kampania Apartu. Wieniawa już kolejny raz z rzędu została zaproszona do wigilijnych spotów, za co ma inkasować - podobnie jak Małgorzata Socha - aż pół miliona złotych.

Z ostrożnych szacunków wynika więc, że 25-letnia Julia w tym roku zarobiła około 2,5 miliona złotych. Rozsądna gwiazda nie przepuszcza majątku na głupoty, a inwestuje go od lat w nieruchomości. Jak sama powiedziała niedawno w jednym z wywiadów - właściwie mogłaby już zakończyć karierę i do końca życia nie pracować... Pozazdrościć!

