Julia Wieniawa zrobiła promocję na swoje mieszkanie. Takiej zniżki chyba nikt się nie spodziewał

Julia Wieniawa to jedna z tych gwiazd, które dokładnie wiedzą, co robić, by zarobić. Aktorka, wokalistka i obrotna influnecerka kupiła niedawno przytulne mieszkanie w centrum Warszawy. Jak się jednak okazało nie po to, aby w nim mieszkać, a po to, by je wynajmować. Cena była bardzo wysoka, jednak znana gwiazda postanowiła zrobić promocje i nieco obniżyć koszta.