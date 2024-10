Julia Wieniawa to bardzo ambitna gwiazda. 25-latka spełnia się jako aktorka, piosenkarka, a od niedawna jako wzięta modelka. Trzeba przyznać, że dziewczyna bardzo chce udowodnić, że w polskim show-biznesie nie znalazła się przypadkiem. Natłok obowiązków może jednak wykończyć. Chyba właśnie z takim stanem mierzy się od jakiegoś czasu Julka Wieniawa. Niewiarygodne, co młoda gwiazdka udostępniła w swoich mediach społecznościowych.

Julia Wieniawa w bardzo młodym wieku osiągnęła w polskim show-biznesie niesamowity sukces. Gwiazda ma masę współpraca, a także gra w filmach, serialach oraz spełnia się jako wzięta wokalistka. Niestety taki natłok zajęć może negatywnie wpłynąć na zdrowie psychiczne młodej gwiazdy. Julka jako tytan pracy funkcjonujący na najwyższych obrotach właśnie się o tym przekonał.

Ja dziś emocjonalny zjazd. Pogoda nie pomaga. Instagram to taka niesamowita bańka wypełniona samymi pięknymi ludźmi, żyjącymi "wymarzonymi życiami". Chwalimy się tylko tym, co nam wychodzi, a prawie nigdy nie pokazujemy tej ciemniejszej strony naszej codzienności. I przez to mam wrażenie, że nie umiemy rozmawiać o problemach i kryzysach emocjonalnych. Dlatego zadam Wam pytanie. Czy kiedykolwiek w życiu doświadczyłeś kryzysu psychicznego? Albo zmagałeś się z depresją? - napisała w sieci wyraźnie poruszona Julia Wieniawa.