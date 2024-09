Tak mieszka Julia Wieniawa. Ma tylko 25 lat, tonie w luksusie

Julia Wieniawa ma 25 lat i od kilku mieszka we własnym apartamencie, który, nie ma się co oszukiwać, nie jest kawalerką w studenckim stylu, a lokum projektowanym przez specjalistów i wykończonym materiałami z najwyższej półki. Ile to wszystko kosztowało? Lepiej nie wnikać, jednak na pewno tanio nie było! Jakiś czas temu gwiazda zrobiła remont, by w mieszkaniu czuć się jak w hotelu na Bali. Efekt? Zobaczcie!