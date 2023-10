Zastanawiające słowa Edyty Golec. Żona Łukasza Golca opuści go na scenie? Co dalej z Golec uOrkiestra?

Julia Wieniawa to jedna z najbardziej rozchwytywanych gwiazd. Potrafi grać, śpiewać, a także świetnie radzi sobie w prowadzeniu wielkich wydarzeń muzycznych, jak np. tegoroczny Top of the Top Sopot Festival 2023. Dlatego też reżyserzy filmowi, czy telewizyjni robią wszystko, by przyjęła ich propozycję. A w tym roku było ich bardzo dużo.

Julka zagrała w filmie "Chłopi", za który mogła otrzymać 100 tys. zł. Ma również główną rolę w serialu "Teściowie", który lada moment ma mieć swoją kontynuację. Za dwa sezony serialu otrzyma około milion złotych. Wystąpiła również w kilkudziesięciu spektaklach teatralnych ze sztuką "Gra", za co mogła zarobić 50 tys. zł.

Najwięcej zarabia na reklamach

Warto również zaznaczyć, że Julka jest pożądana przez reklamodawców. Już na początku roku zarobiła milion złotych na reklamie popularnej biżuterii oraz bielizny. Została także twarzą cateringu dietetycznego, którego właściciele mogli zapłacić jej nawet 400 tys. zł. Od marca tego roku została ambasadorką popularnego telefonu komórkowego. Za taką kampanię reklamową mogła otrzymać 500 tys. zł. Artystka zarabia również na swoim Instagramie. Za jeden post otrzymuje od 10 do nawet 40 tys. zł. Oprócz tego poprowadziła dwa festiwale muzyczne, za około 80 tys. zł.

W sierpniu natomiast ogłoszono, że Julka została nową jurorką w programie "Mam talent". Tym samym zajęła miejsce Małgorzaty Foremniak (56 l.). Za ocenianie młodych talentów zarobi aż 500 tys. zł.

Wieniawa zarobiła 4 miliony w rok

Łatwo więc podliczyć, że za wszystkie nowe kontrakty aktorka zarobiła około 4 miliony złotych. Ta kwota z pewnością się jeszcze powiększy, bowiem Wieniawa właśnie pochwaliła się na Instagramie, że weszła na plan nowej produkcji filmowej.

