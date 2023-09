Ramona Rey zagrała w serialu "Teściowie". Tak oceniła współpracę z Julią Wieniawą. Zaskakujące słowa

Aktor serialu "Dom" przez lata był podziwiany i uwielbiany. Co się stało, że Stanisław Zaczyk umarł w samotności?

Quiz. Czy znasz wzrost polskich aktorów? Kto jest najwyższy, a kto najniższy? 10/12 to super wynik

Inflacja? Dla nich to nie problem. Roznerski, Dygant i Herbuś budują takie domy, że głowa mała

Kogo dziś na to stać?

To już pewne! Serial "Teściowie" doczeka się drugiego sezonu. Radosne wieści przekazała na swoim profilu na Instagramie Joanna Kurowska, która w serialu gra mamę Julii Wieniawy. Zanim jednak to nastąpi, czekają nas emocje związane z nakręconymi już odcinkami. Tych nie zabraknie, zwłaszcza, że pojawi się w nich znana piosenkarka - Ramona Rey.

Ramona Rey jest uznaną wokalistką i śpiewaczką operową. Nie wszyscy wiedzą jednak, że jest także wykształconą aktorką. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że artystka może zagrać Korę w filmie na podstawie życia kultowej gwiazdy. ZOBACZ: To ona zagra Korę w filmie o życiu gwiazdy? Produkcja ma już swoje typy. Ujawniamy!

Na razie Ramonę będzie można zobaczyć w serialu Polsatu "Teściowie", w którym jest gościem specjalnym. Zagrała u boku tak ikonicznych gwiazd polskich seriali jak wspomniana już Joanna Kurowska, Paweł Wawrzecki, Wiktor Zborowski i Cezary Pazura. - Na planie było bardzo przyjemnie. Spotkałam m.in. aktorów, u boku których debiutowałam w musicalu, gdy byłam nastolatką, wiec nawet poczułam lekką nostalgię - mówi Ramona Rey "Super Expressowi".

Ramona Rey zagrała z Julią Wieniawą. Co o niej sądzi?

Nie mogliśmy nie zapytać Ramony, jak grało jej się u boku Julii Wieniawy, która jest najmłodszą gwiazdą serialu "Teściowie".

- Julia porusza się na planie jak ryba w wodzie. Jest bardzo bystra i w lot realizuje swoje zadania. Jest też bardzo naturalna. Zrobiłyśmy razem jedną krótką scenkę. Była na mnie otwarta i super pomocna - słyszymy.

Jak wyznała nam Ramona, aktorką chciała być już od dziecka. Kształciła się w tym kierunku jeszcze przed maturą. Grała wtedy w głośnym musicalu stacji TVN.

- Występuję na scenie od dziecka. Pierwsze były konkursy recytatorskie, a dopiero później śpiewanie. W klasie maturalnej, zamiast uczyć się do matury, kształciłam taniec, śpiew i aktorstwo pod okiem Andrzeja Strzeleckiego. A później po sukcesie drugiego albumu ku zdziwieniu wszystkich i siebie samej zaczęłam poważną edukację muzyczną w szkole i na Akademii Muzycznej na wydziale wokalno-aktorskim. Moja działalność muzyczna zawsze miała w sobie znamiona aktorstwa - opowiada nam artystka, która marzy o tym, by teraz zagrać w filmie kinowym. - Dużym wydarzeniem byłoby dla mnie zagranie na dużym ekranie. Myślę, że to wyzwanie jeszcze przede mną - mówi nam Ramona Rey.

Serial "Teściowie" można oglądać w Polsacie w niedziele o godz. 22:10. Odcinku z udziałem Ramony Rey już niedługo.