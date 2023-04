Stalker grozi jej, że ją zabije. Ramona Rey poszła na policję. Szczegóły porażają!

Ramona Rey wreszcie postanowiła przerwać milczenie. Wokalistka znana z takich przebojów jak "Zanim słońce wstanie", "Skarb", a ostatnio zgłaszanej na Eurowizję piosenki "Kocham" boleśnie przekonała się, co to znaczy mieć stalkera. W ostatnich latach w jej życiu pojawiło się ich aż trzech. Każdy działał zupełnie inaczej. I każdy wprowadził w codzienność Ramony niepokój.

- To jest straszny temat, niemający końca. Krótka znajomość lub jedno spotkanie może zamienić się w stalking i choć orientujesz się dość szybko, że coś jest nie tak, to każdego dnia liczysz na to, że jutro się skończy. A jutro spotykasz tę osobę pod domem, a pojutrze uciekasz przed nią od sklepu do sklepu. Nie wiesz, do czego jest zdolna. Czai się zza rogu. Przychodzi w miejsca i na eventy, gdzie się ciebie spodziewa. Wypisuje do ciebie, twoich przyjaciół, zakłada milion nowych kont. Prowokuje w komentarzach, ma jakiś dziwny zmysł, że potrafi uderzać w czułe punkty. Jednego dnia wyznaje miłość, drugiego grozi, że Cię zaj***e. I to potrafi trwać rok, dwa, trzy - opowiedziała ostatnio Ramona Rey w rozmowie z portalem Co za tydzień.

Ramona Rey ma kolejnego stalkera

Pierwszą stalkerką Ramony była zakochana w niej kobieta. Potrafiła stać przed domem artystki. Zaskakiwała ją, nagle wychodząc zza rogu, szła za nią do sklepów.

- Kobieta, która tak męczyła mnie przez dwa lata, wcześniej stalkowała inną znaną wokalistkę. Byłyśmy w kontakcie. Metody były te same. Mam nadzieję, że w tym momencie nie męczy kolejnej ofiary. Wystraszyła się i zamilkła dopiero, gdy publicznie ujawniłam, co robi. Najwidoczniej nie chciała, by jej znajomi dowiedzieli się o tym. Metoda z ujawnieniem sytuacji nie podziała już w dwóch innych przypadkach - powiedziała portalowi Ramona Rey.

Nieznany mężczyzna grozi Ramonie Rey śmiercią

Kolejny stalker ubzdurał sobie, że jest menadżerem piosenkarki. Trzeci poszedł o kilka kroków dalej. Zaczął grozić Ramonie śmiercią. Wydzwaniał do niej za pośrednictwem social mediów. Wreszcie znalazł numer telefonu do jej przyjaciela. Sprawa traciła na policję.

- Social media bardzo skróciły dystans między artystą, a fanami i lubię odpowiadać na wiadomości, komentarze, zazwyczaj są to miłe dowody sympatii. Ale taki kontakt może zamienić się w koszmar - opowiada Ramona Rey "Super Expressowi". - Nie wiem, kim jest stalker, ani skąd pochodzi. Może to być któryś z moich fanów podszywający się pod innym kontem, a być może nawet osoba którą znam osobiście. Ma kilka lub kilkanaście kont. Pisze publicznie i prywatnie. Zachowuje się jak osoba, która ma jakiekolwiek prawa do mojego życia, komentuje, obraża moich znajomych i przyjaciół. Dopisuje historie do mojego życia i komentuje je w wulgarny, obrzydliwy sposób. Rozlewa się to na moich przyjaciół - relacjonuje Ramona.

- Zachowuje się jak zazdrosny, niezrównoważony kochanek szkalujący każdego, kto pojawi się w mojej relacji na Instagramie. To jest okropne. Gdy zaczęły się groźby śmierci, zgłosiłam to na policję. Zadzwonił do mojego przyjaciela i pod próbą zastraszenia chciał wyłudzić mój numer telefonu - ujawnia nam Ramona Rey.

Gdy wokalistka zdecydowała się ujawnić swoje przeżycia, okazało się, że wielu jej fanów spotkało podobne szkalowanie. Ramona stara się zachować spokój, ale z tyłu głowy czai się strach.

- Po kilku takich zdarzeniach lęk zostaje i wracając do domu zawsze włącza mi się czujność i mam oczy dookoła głowy. A rogi budynków mijam szerokim łukiem - dodała.

Miejmy nadzieję, że problem z dręczycielami szybko się skończy.