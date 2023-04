Odrzucono faworytkę Eurowizji. Teraz Ramona Rey zachwyca teledyskiem! Podbiłaby Europę? [WIDEO]

Ramona Rey to jedna z najciekawszych postaci polskiej sceny. Artystka tworzy niebanalną muzykę, jest niezależna i trudno przejść obok niej obojętnie. W tym roku Ramona po raz drugi zgłosiła swoją piosenkę do polskich preselekcji konkursu Eurowizji. Gdy opublikowała swój utwór "Kocham", w sieci zawrzało. Jej piosenkę, jeszcze bez teledysku, w samym tylko serwisie YouTube odsłuchano niemal milion razy. Ramona Rey szybko stała się faworytką fanów konkursu. Wielkie było zdziwienie jej sympatyków, gdy nie znalazła się w stawce artystów zakwalifikowanych do preselekcji.

Ponieważ wszystkie piosenki, które znalazły się w preselekcjach, były w języku angielskim, fani artystki oraz konkursu Eurowizji walczyli o dziką kartę dla jedynej w preselekcjach piosenki po polsku.

Odrzucenie propozycji Ramony Rey przez wewnętrzne jury z Telewizji Polskiej zaskoczyło nawet Edytę Górniak.

- To było troszeczkę zaskoczenie, że nie było piosenki w języku polskim. Pamiętam zgłoszenie Ramony Rey, która fajny ten utwór napisała. Troszeczkę offowy, ale fajny. I ja myślałam, że ona będzie. Bo ona jest taka charakterna. I myślałam, że te pierwsza obrady, które decydują o finałowej 10-tce, ja nie byłam wśród tych osób, zdecydują, że ona będzie. To byłoby fajne widowisko - powiedziała Edyta Górniak w rozmowie z JastrząbPost zaraz po polskim finale.

Ramona Rey nagrała teledysk do piosenki "Kocham"

Piosenka "Kocham" utrzymana w klimatach lat 80. nawiązuje do czasów młodości rodziców artystki. Sama Ramona gra w niej na gitarze elektrycznej i wzbogaciła utwór o operowe wokalizy. Teledyskiem i nową odsłoną piosenki Ramona Rey prezentuje wizję, którą chciała zaprezentować całej Europie.

Jak od lat podkreśla, chce promować język polski za granicą. I chciałaby, by na Eurowizję pojechał utwór w rodzimym języku.

- Uważam, że Eurowizja to jedna z doskonałych okazji promocji języka i kultury danego kraju. Mamy wiele do zaoferowania, wiele do odkrycia. Marzę od zawsze, by piosenka po polsku była rozpoznawalna na świecie. Podziwiam Włochów, Francuzów, Hiszpanów za to, że potrafią być wierni sobie i rozkochać świat w swojej kuchni, języku i kulturze - mówi Ramona Rey.

- Czesław Niemen, Kora, Ewa Demarczyk - to powinny być twarze znane światu, które zachęcają do odwiedzenia naszego kraju i podążania za naszą kulturą - dodaje Ramona.

Teledysk do piosenki "Kocham" cieszy się dużą popularnością. Już w dniu opublikowania w sieci obejrzało go kilkadziesiąt tysięcy razy. A jak jasno pokazują komentarze, przychylność okazują mu fani konkursu nie tylko z Polski, ale i z Europy.

Czy Ramona Rey zachwyciłaby Europę? Zobaczcie jej nowy teledysk "Kocham":