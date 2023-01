i Autor: Akpa Kuba Wojewódzki komentuję Ramonę Rey na Eurowizji

"Sensacyjna wiadomość"

Eurowizja 2023. Kuba Wojewódzki komentuje zgłoszenie Ramony Rey. "DOBRY RUCH"

Eurowizja 2023 budzi coraz większe zainteresowanie. Chęć swój udziału w polskich preselekcjach deklarują kolejni artyści, Kuba Wojewódzki (60 l.) zwrócił szczególną uwagę na jednego z nich. To wokalistka Ramona Rey (39 l.), która kilka dni temu opublikowała w sieci swój utwór "Kocham", którym chce zawalczyć o udział w konkursie. Sprawdźcie, co Kuba Wojewódzki, który przez lata był dziennikarzem muzycznym, ma do powiedzenia o pomyśle piosenkarki.