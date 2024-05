Jakub Tolak walczy o zdrowie. Operacja przełożona w ostatniej chwili!

Jakub Tolak porzucił karierę i zamieszkał w samochodzie

Jakub Tolak (42 l.) popularność zyskał dzięki roli w "Klanie". W telenoweli wcielał się w syna Moniki Ross, Daniela, do 2008 roku. I chociaż grał jeszcze w innych popularnych produkcjach, to nie z aktorstwem postanowił związać swoje życie. Niemal u szczytu sławy porzucił karierę, rozpoczął studia na wydziale architektury i zniknął z radarów mediów.

Kilka lat temu Tolak diametralnie zmienił swoje życie. Wraz ze swoją obecną żona, Zofią Samsel, kupili kampera, dostosowali go do swoich potrzeb i wyruszyli w świat.

"Chcieliśmy bardziej doświadczać życia, poznać się w zupełnie innych, nowych warunkach, mieć więcej życia w życiu" - tłumaczyła ich decyzję Samsel.

Para prowadzi nawet konto na Instagramie, na którym dzielą się z obserwującymi swoimi podróżami oraz codziennym życiem. W czerwcu 2022 roku powitali na świecie córeczkę. Po narodzinach córki zdecydowali się osiedlić w Warszawie, ale nie zrezygnowali całkowicie z podróży.

Gwiazdor "Klanu" zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi

Od pewnego czasu coraz więcej czasu spędzają w kraju. Wszystko przez problemy zdrowotne Tolaka. Kilka tygodni temu na kanapie w studiu "Dzień Dobry TVN" wyjawił, na co tak dokładnie choruje.

"Mam tętniaka aorty i zastawkę mam nie do końca ok. Ja to wiem od...20 lat. Tak naprawdę wiele osób chodzi z tą wadą i dożywa starości, i umiera ze starości, ale czasem bywa tak, że to się powiększa i u mnie tak niestety jest, (...), okazało się, że doszedłem do momentu, w którym trzeba podjąć taką decyzję, że warto byłoby to zrobić. Przede wszystkim dlatego, że jeździmy w miejsca odludne i tam, tej pomocy nie zawsze może ktoś udzielić" - mówił aktor.

Lekarze uznali, że potrzebna jest operacja. Żona byłego gwiazdora "Klanu" zdradziła, że odbędzie się ona w maju. Dodała przy tym, że jej ukochanego czeka długa rekonwalescencja. "Tak, już wiele razy o tym wspominaliśmy. Kuba ma w maju operację (dość skomplikowany zarówno zabieg, jak i powrót do formy). Potrzebujemy kilku miesięcy na pobyt w Polsce" - napisała na Instagramie Samsel.

Teraz okazało się, że operacja została w ostatniej chwili odwołana. Wszystko przez infekcję, którą Jakub Tolak zaraził się od córki. Wiadomość o przełożeniu operacji przekazała partnerka aktora:

"Czy my ostatnio mówiliśmy coś o planowaniu? To już prawie odbyła się planowana operacja, ale infekcja wirusowa wybrała sobie Kubę i z planów nici. Cyk, trzeba się wyleczyć, żeby móc wyleczyć bardziej poważne sprawy. Żyćko decyduje, my się podporządkowujemy".

Nie wiadomo ma razie nie wiadomo, na kiedy została przełożona operacja. Jakubowi Tolakowi i jego córeczce życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

