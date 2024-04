Jakub Tolak razem z żoną i malutką córeczką, Antoniną (2 l.), podróżują po Europie i mieszkają w samochodzie. Co jakiś czas wracają jednak do Polski by chociażby dzielić się wrażeniami z podróży w programach śniadaniowych. Tym razem jednak rozmowa nie dotyczyła wyłącznie życia w vanie, którym podróżują już od 4 lat. Rozmowa zeszła także na poważny temat operacji serca, której Tolak musi się niebawem poddać. Aktor znany z "Klanu" i "Barw szczęścia" wyjawił, na co tak dokładnie choruje.

Jakub Tolak o swoich problemach sercem. Musi poddać się operacji

- Mam tętniaka aorty i zastawkę mam nie do końca ok. Ja to wiem od...20 lat. Tak naprawdę wiele osób chodzi z tą wadą i dożywa starości, i umiera ze starości, ale czasem bywa tak, że to się powiększa i u mnie tak niestety jest, (...), okazało się, że doszedłem do momentu, w którym trzeba podjąć taką decyzję, że warto byłoby to zrobić. Przede wszystkim dlatego, że jeździmy w miejsca odludne i tam, tej pomocy nie zawsze może ktoś udzielić - wyznał Jakub Tolak, który razem z żoną prowadzi kanał na YouTube Foxesineden, czyli "Lisy w Edenie".

Żona aktora zdradził terminu operacji. Odbędzie się ona w maju. - Tak, już wiele razy o tym wspominaliśmy. Kuba ma w maju operację (dość skomplikowany zarówno zabieg, jak i powrót do formy). Potrzebujemy kilku miesięcy na pobyt w Polsce. Biorąc pod uwagę, że za chwilę tylko ja (Zosia) będę mogła się opiekować Tosią, żłobek jest dobrą opcją - napisała Zofia Samsel.

