Rafał Trzaskowski złoży nową przysięgę przed Radą Warszawy. Prezydent obieca rządy przez kolejne 5 lat?

- Drogi Rafale, nigdy nie zapomnij, że to warszawiacy cię wybrali. To służba na rzecz mieszkańców. To oni są naszymi pracodawcami – tak do Rafała Trzaskowskiego mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz przekazując mu w 2018 r. władzę w Warszawie. W prezencie odchodząca wtedy prezydent Warszawy dała mu kalendarzyk z 1916 r. - relikwię varsavianistyczną.

- To olbrzymi zaszczyt, ale oczywiście jeszcze większa odpowiedzialność. Decyzją warszawiaków zaczyna się nowy etap w historii naszego miasta. Szedłem do wyborów zapowiadając mądrą kontynuację i zmiany. I będę je realizował dzień po dniu – obiecywał Rafał Trzaskowski 22 listopada 2018 r.

- Zgadzam się – stwierdził zaraz po zaprzysiężeniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, gdy 6 lat temu reporterzy "Super Expressu" dali mu do przeczytania 10 zobowiązań wobec warszawiaków. Rafał Trzaskowski złożył swój podpis pod tymi „dziesięcioma przykazaniami”, tym samym zobowiązując się przed Czytelnikami "Super Expressu", że w czasie swoich rządów będzie równo traktował wszystkie dzielnice Warszawy, będzie prezydentem otwartym i spotykającym się z mieszkańcami, zapewni opiekę seniorom i bezpłatne żłobki, będzie walczył ze smogiem, namówi warszawiaków do nowoczesnej segregacji śmieci. Rafał Trzaskowski obiecał też zero tolerancji dla korupcji i dążenie do tego, by warszawiakom żyło się wygodnie. Bezpłatne żłobki to było jedno z pierwszych zobowiązań, które zrealizował. Warszawscy seniorzy też nie narzekają na brak opieki możliwości do aktywności.

Najsłabiej chyba wyszło Trzaskowskiemu przekonywanie warszawiaków do proekologicznych rozwiązań. Nie udało się w stu procentach wyeliminować kopciuchów, ani namówić większości mieszkańców do segregowania śmieci. Najtrudniej było też zrealizować ostatni, 10. punkt tego „cyrografu”, bo nie ze wszystkich swoich wyborczych zobowiązań prezydent mógł się w sześć lat wywiązać. Przypomnijmy, że w kampanii wyborczej obiecał wtedy m.in. pięć linii metra, dokończenie obwodnicy śródmiejskiej czy modernizację pięciu placów. Opozycja krytykuje go za nieobecność dla „zwykłego warszawiaka” i zarzuca, że w ciągu sześciu lat zdołał tylko raz odwiedzić mieszkańców każdej z dzielnic. Sam Trzaskowski sam uważa jednak, że dużo się udało. Dumny jest zwłaszcza z bezpłatnych żłobków, zmieniania wizerunku centrum Warszawy, programu dla kobiet i seniorów.

Dziś - 7 maja 2024 r. - Rafał Trzaskowski zostanie powtórnie zaprzysiężony przed Radą Warszawy. Pierwsza sesja nowej kadencji stołecznego samorządu rozpocznie się o godz. 14.30 w Pałacu Kultury i Nauki. Prezydent złoży też obietnice na kolejne lata rządów w Warszawie. Czy tym razem również na kolejne 5 lat?

Rafał Trzaskowski został powtórnie wybrany na prezydenta Warszawy 7 kwietnia 2024. Wygrał w pierwszej turze, uzyskując 57,41 proc. głosów, tym samym deklasując swoich przeciwników - Tobiasza Bocheńskiego z PiS i Magdalenę Biejat z Lewicy.

