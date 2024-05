Kultowa marka otwiera pierwszy stały sklep w Polsce. Wiele osób na to czekało. Kiedy i gdzie otwarcie?

Poczuj lato we włosach. Wyjątkowa kolekcja odzieży outdoorowej

„Kolejny krok UNIQLO w Polsce łączy się z naszą ogromną ekscytacją, a także możliwością zaoferowania naszych uniweralnych, codziennych niezbędników jeszcze większej ilości osób w Warszawie i nie tylko. Sukces sklepu pop-up UNIQLO Wars Sawa Junior pokazał jak świetnie Polacy przyjęli filozofię LifeWear marki – inspirowaną japońskimi wartościami jakości, trwałości oraz minimalizmu. Ogromnym zaszczytem jest dla mnie otwarcie pierwszego stałego sklepu w mieście z tak bogatą historią oraz kulturą. Do zobaczenia wkrótce!” – mówi Taku Morikawa, CEO UNIQLO Europe

Zobacz także: Najpiękniejsze makijaże MET GALA 2024

UNIQLO i LifeWear

Celem japońskiej marki jest projektowanie ubrań, które sprawiają, że życie staje się łatwiejsze. UNIQLO znane jest z LifeWear: funkcjonalnej, innowacyjnej i jakościowej odzieży, którą można płynnie włączyć do każdej garderoby i stylu życia. Od otwarcia pop-upu, uniwersalne produkty takie jak oddychający T-shirt AIRism na stałe wpisały się w casualowy styl Warszawy. Niezwykle popularne spodnie Wide Pleated Pants pozwoliły klientom łatwo przeskoczyć z biura na spotkanie z przyjaciółmi, a viralowa torba Round Mini Shoulder Bag stała się towarzyszem każdej weekendowej wycieczki. Nieprzewidywalna polska zima była również powodem rosnącej miłości do utrzymującej ciepło technologii HEATTECH. Tak duże zainteresowanie odzwierciedla zrozumienie filozofii UNIQLO przez polskich konsumentów, co napawa dużym optymizmem przed otwarciem sklepu w Westfield Arkadia.

Szczegóły sklepu

Nazwa sklepu: UNIQLO ARKADIA

Adres: al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa

Powierzchnia sprzedażowa: Około 1300 metrów kwadratowych na pierwszym piętrze Westfield Arkadia

Data otwarcia: Sezon Jesień/Zima 2024, więcej szczegółów wkrótce

i Autor: Karolina Januszek UNIQLO

i Autor: Karolina Januszek UNIQLO