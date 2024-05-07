Najpiękniejsze makijaże MET GALA 2024

MET Gala to modowe Oscary, to impreza, na której, jeżeli chcesz się liczyć w amerykańskim show biznesie, musisz być. Co roku przyciąga ona największe gwiazdy. MET Gala po raz pierwszy została zorganizowana w 1995 roku przez Annę Wintour, redaktor naczelną amerykańskiego "Vogue'a" Od tej pory to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie mody. Każda gala odbywa się pod tematem przewodnim, w tym roku było to "Sleeping Beauty: Reawakening Fashion", czyli "Śpiąca Królewna: Przebudzenie Mody".
Marka Charlotte Tilbury odpowiadała za makijaże takich gwiazd jak: Lan Del Rey, Sarah Jessica Parker, Demi Moore, Jodie Turner-Smith, Rita Ora oraz Emily Ratajkowski. Sprawdź, jakie kultowe produkty Charlotte Tilbury zostały wykorzystane w tworzeniu tych zjawiskowych makijaży.
LANA DEL REY
- CHARLOTTE’S MAGIC CREAM
- MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR
- HOLLYWOOD FLAWLESS FILTER IN 2.5
- BEAUTIFUL SKIN FOUNDATION IN 3N
- HOLLYWOOD CONTOUR WAND IN FAIR/MEDIUM
- AIRBRUSH FLAWLESS FINISH IN 2
- EYES TO MESMERISE IN CHAMPAGNE
- PILLOW TALK PUSH UP LASHES MASCARA
- EXAGGER-EYES LINER DUO
SARAH JESSICA PARKER
- BEAUTIFUL SKIN FOUNDATION IN 8W
- AIRBRUSH FLAWLESS FINISH IN 2
- HOLLYWOOD CONTOUR WAND IN FAIR/MEDIUM
- PILLOW TALK MATTE BEAUTY BLUSH WAND IN PINK POP
- COLOUR CHAMELEON EYESHADOW IN DARK PEARL & GOLDEN QUARTZ
- LUXURY PALETTE IN THE REBEL & THE ROCK CHIC
- PILLOW TALK PUSH UP LASHES MASCARA
- LIP CHEAT IN ICONIC NUDE
- NEW! K.I.S.S.I.N.G. LIPSTICK IN PILLOW TALK FAIR
- COLLAGEN LIP BATH IN REFRESH ROSE
- AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY
DEMI MOORE
- GLOW TONER
- MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR
- CHARLOTTE’S MAGIC CREAM
- BEAUTIFUL SKIN FOUNDATION IN 7C
- HOLLYWOOD FLAWLESS FILTER IN 4
- HOLLYWOOD CONTOUR WAND IN FAIR/MEDIUM
- PILLOW TALK MATTE BEAUTY BLUSH WAND IN PINK POP
- HOLLYWOOD BEAUTY LIGHT WAND IN SPOTLIGHT
- LUXURY PALETTE IN WALK OF NO SHAME
- EYES TO MESMERISE IN CHOCOLATE BRONZE
- PILLOW TALK PUSH UP LASHES MASCARA
- NEW! K.I.S.S.I.N.G. LIPSTICK IN CANDY CHIC
PHOEBE DYNEVOR
- CHARLOTTE’S MAGIC CREAM
- MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR
- MAGIC BODY CREAM
- BEAUTIFUL SKIN FOUNDATION IN 3N
- AIRBRUSH FLAWLESS FINISH IN 1
- PILLOW TALK MATTE BEAUTY BLUSH WAND IN DREAM POP
- PILLOW TALK MULTI-GLOW IN ROMANCE LIGHT
- BROW CHEAT IN TAUPE
- SUPER NUDES EASY EYE PALETTE
- PILLOW TALK PUSH-UP LASHES MASCARA
- NEW! MATTE REVOLUTION LIPSTICK IN HOLLYWOOD VIXEN
- NEW! LOVE FREQUENCY FRAGRANCE
EMILY RATAJKOWSKI
- GLOW TONER
- CHARLOTTE’S MAGIC WATER CREAM
- CRYO-RECOVERY EYE SERUM
- HOLLYWOOD FLAWLESS FILTER IN 5.5
- BEAUTIFUL SKIN FOUNDATION IN 8N
- AIRBRUSH FLAWLESS FINISH IN 2
- HOLLYWOOD CONTOUR WAND IN FAIR/MEDIUM
- CHEEK TO CHIC IN ECSTASY
- BEAUTY LIGHT WAND IN PILLOW TALK
- COLOUR CHAMELEON EYESHADOW IN BLACK DIAMONDS
- LUXURY PALETTE IN UPTOWN GIRL & THE ROCK CHICK
- LIP CHEAT IN FOXY BROWN
- K.I.S.S.I.N.G. LIPSTICK IN PENELOPE PINK
- COLLAGEN LIP BATH IN REFRESH ROSE