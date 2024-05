i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

Strefa beauty

Najpiękniejsze makijaże MET GALA 2024

Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń modowych na świecie. Co roku największe gwiazdy przybywają do The Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, by zaprezentować zjawiskowe kreacje i stylizacje. Jak zawsze, także i tegoroczna MET Gala miała temat przewodni zgodnie, z którym należało przygotować swój strój. Podczas tej edycji było to "In America: An Anthology of Fashion", czyli "Sleeping Beauty: Reawakening Fashion", czyli "Śpiąca Królewna: Przebudzenie Mody". Oprócz zjawiskowych kreacji mogliśmy podziwiać eleganckie makijaże. Za część make-upów gwiazd odpowiadała marka Charlotte Tilbury.

MET Gala to modowe Oscary, to impreza, na której, jeżeli chcesz się liczyć w amerykańskim show biznesie, musisz być. Co roku przyciąga ona największe gwiazdy. MET Gala po raz pierwszy została zorganizowana w 1995 roku przez Annę Wintour, redaktor naczelną amerykańskiego "Vogue'a" Od tej pory to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie mody. Każda gala odbywa się pod tematem przewodnim, w tym roku było to "Sleeping Beauty: Reawakening Fashion", czyli "Śpiąca Królewna: Przebudzenie Mody". Marka Charlotte Tilbury odpowiadała za makijaże takich gwiazd jak: Lan Del Rey, Sarah Jessica Parker, Demi Moore, Jodie Turner-Smith, Rita Ora oraz Emily Ratajkowski. Sprawdź, jakie kultowe produkty Charlotte Tilbury zostały wykorzystane w tworzeniu tych zjawiskowych makijaży. LANA DEL REY CHARLOTTE'S MAGIC CREAM

MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR

HOLLYWOOD FLAWLESS FILTER IN 2.5

BEAUTIFUL SKIN FOUNDATION IN 3N

HOLLYWOOD CONTOUR WAND IN FAIR/MEDIUM

AIRBRUSH FLAWLESS FINISH IN 2

EYES TO MESMERISE IN CHAMPAGNE

PILLOW TALK PUSH UP LASHES MASCARA

EXAGGER-EYES LINER DUO i Autor: Karolina Januszek Charlotte Tilbury SARAH JESSICA PARKER BEAUTIFUL SKIN FOUNDATION IN 8W

AIRBRUSH FLAWLESS FINISH IN 2

HOLLYWOOD CONTOUR WAND IN FAIR/MEDIUM

PILLOW TALK MATTE BEAUTY BLUSH WAND IN PINK POP

COLOUR CHAMELEON EYESHADOW IN DARK PEARL & GOLDEN QUARTZ

LUXURY PALETTE IN THE REBEL & THE ROCK CHIC

PILLOW TALK PUSH UP LASHES MASCARA

LIP CHEAT IN ICONIC NUDE

NEW! K.I.S.S.I.N.G. LIPSTICK IN PILLOW TALK FAIR

COLLAGEN LIP BATH IN REFRESH ROSE

AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez SJP (@sarahjessicaparker) DEMI MOORE GLOW TONER

MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR

CHARLOTTE’S MAGIC CREAM

BEAUTIFUL SKIN FOUNDATION IN 7C

HOLLYWOOD FLAWLESS FILTER IN 4

HOLLYWOOD CONTOUR WAND IN FAIR/MEDIUM

PILLOW TALK MATTE BEAUTY BLUSH WAND IN PINK POP

HOLLYWOOD BEAUTY LIGHT WAND IN SPOTLIGHT

LUXURY PALETTE IN WALK OF NO SHAME

EYES TO MESMERISE IN CHOCOLATE BRONZE

PILLOW TALK PUSH UP LASHES MASCARA

NEW! K.I.S.S.I.N.G. LIPSTICK IN CANDY CHIC i Autor: Karolina Januszek Charlotte Tilbury PHOEBE DYNEVOR CHARLOTTE’S MAGIC CREAM

MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR

MAGIC BODY CREAM

BEAUTIFUL SKIN FOUNDATION IN 3N

AIRBRUSH FLAWLESS FINISH IN 1

PILLOW TALK MATTE BEAUTY BLUSH WAND IN DREAM POP

PILLOW TALK MULTI-GLOW IN ROMANCE LIGHT

BROW CHEAT IN TAUPE

SUPER NUDES EASY EYE PALETTE

PILLOW TALK PUSH-UP LASHES MASCARA

NEW! MATTE REVOLUTION LIPSTICK IN HOLLYWOOD VIXEN

NEW! LOVE FREQUENCY FRAGRANCE i Autor: Karolina Januszek Charlotte Tilbury EMILY RATAJKOWSKI GLOW TONER

CHARLOTTE’S MAGIC WATER CREAM

CRYO-RECOVERY EYE SERUM

HOLLYWOOD FLAWLESS FILTER IN 5.5

BEAUTIFUL SKIN FOUNDATION IN 8N

AIRBRUSH FLAWLESS FINISH IN 2

HOLLYWOOD CONTOUR WAND IN FAIR/MEDIUM

CHEEK TO CHIC IN ECSTASY

BEAUTY LIGHT WAND IN PILLOW TALK

COLOUR CHAMELEON EYESHADOW IN BLACK DIAMONDS

LUXURY PALETTE IN UPTOWN GIRL & THE ROCK CHICK

LIP CHEAT IN FOXY BROWN

K.I.S.S.I.N.G. LIPSTICK IN PENELOPE PINK

COLLAGEN LIP BATH IN REFRESH ROSE i Autor: Karolina Januszek Charlotte Tilbury