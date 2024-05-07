Charlotte Tilbury

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Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

Strefa beauty

Najpiękniejsze makijaże MET GALA 2024

Karolina Januszek
Karolina Januszek
Materiały prasowe
2024-05-07 13:37

Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń modowych na świecie. Co roku największe gwiazdy przybywają do The Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, by zaprezentować zjawiskowe kreacje i stylizacje. Jak zawsze, także i tegoroczna MET Gala miała temat przewodni zgodnie, z którym należało przygotować swój strój. Podczas tej edycji było to "In America: An Anthology of Fashion", czyli "Sleeping Beauty: Reawakening Fashion", czyli "Śpiąca Królewna: Przebudzenie Mody". Oprócz zjawiskowych kreacji mogliśmy podziwiać eleganckie makijaże. Za część make-upów gwiazd odpowiadała marka Charlotte Tilbury.

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MET Gala to modowe Oscary, to impreza, na której, jeżeli chcesz się liczyć w amerykańskim show biznesie, musisz być. Co roku przyciąga ona największe gwiazdy. MET Gala po raz pierwszy została zorganizowana w 1995 roku przez Annę Wintour, redaktor naczelną amerykańskiego "Vogue'a" Od tej pory to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie mody. Każda gala odbywa się pod tematem przewodnim, w tym roku było to "Sleeping Beauty: Reawakening Fashion", czyli "Śpiąca Królewna: Przebudzenie Mody".

Marka Charlotte Tilbury odpowiadała za makijaże takich gwiazd jak: Lan Del Rey, Sarah Jessica Parker, Demi Moore, Jodie Turner-Smith, Rita Ora oraz Emily Ratajkowski. Sprawdź, jakie kultowe produkty Charlotte Tilbury zostały wykorzystane w tworzeniu tych zjawiskowych makijaży. 

LANA DEL REY

  • CHARLOTTE’S MAGIC CREAM
  • MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR
  • HOLLYWOOD FLAWLESS FILTER IN 2.5
  • BEAUTIFUL SKIN FOUNDATION IN 3N
  • HOLLYWOOD CONTOUR WAND IN FAIR/MEDIUM
  • AIRBRUSH FLAWLESS FINISH IN 2
  • EYES TO MESMERISE IN CHAMPAGNE
  • PILLOW TALK PUSH UP LASHES MASCARA
  • EXAGGER-EYES LINER DUO
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Autor: Karolina Januszek Charlotte Tilbury

 SARAH JESSICA PARKER

  • BEAUTIFUL SKIN FOUNDATION IN 8W
  • AIRBRUSH FLAWLESS FINISH IN 2
  • HOLLYWOOD CONTOUR WAND IN FAIR/MEDIUM
  • PILLOW TALK MATTE BEAUTY BLUSH WAND IN PINK POP
  • COLOUR CHAMELEON EYESHADOW IN DARK PEARL & GOLDEN QUARTZ
  • LUXURY PALETTE IN THE REBEL & THE ROCK CHIC
  • PILLOW TALK PUSH UP LASHES MASCARA
  • LIP CHEAT IN ICONIC NUDE
  • NEW! K.I.S.S.I.N.G. LIPSTICK IN PILLOW TALK FAIR
  • COLLAGEN LIP BATH IN REFRESH ROSE
  • AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY

DEMI MOORE

  • GLOW TONER
  • MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR
  • CHARLOTTE’S MAGIC CREAM
  • BEAUTIFUL SKIN FOUNDATION IN 7C
  • HOLLYWOOD FLAWLESS FILTER IN 4
  • HOLLYWOOD CONTOUR WAND IN FAIR/MEDIUM
  • PILLOW TALK MATTE BEAUTY BLUSH WAND IN PINK POP
  • HOLLYWOOD BEAUTY LIGHT WAND IN SPOTLIGHT
  • LUXURY PALETTE IN WALK OF NO SHAME
  • EYES TO MESMERISE IN CHOCOLATE BRONZE
  • PILLOW TALK PUSH UP LASHES MASCARA
  • NEW! K.I.S.S.I.N.G. LIPSTICK IN CANDY CHIC
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Autor: Karolina Januszek Charlotte Tilbury

PHOEBE DYNEVOR

  • CHARLOTTE’S MAGIC CREAM
  • MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR
  • MAGIC BODY CREAM
  • BEAUTIFUL SKIN FOUNDATION IN 3N
  • AIRBRUSH FLAWLESS FINISH IN 1
  • PILLOW TALK MATTE BEAUTY BLUSH WAND IN DREAM POP
  • PILLOW TALK MULTI-GLOW IN ROMANCE LIGHT
  • BROW CHEAT IN TAUPE
  • SUPER NUDES EASY EYE PALETTE
  • PILLOW TALK PUSH-UP LASHES MASCARA
  • NEW! MATTE REVOLUTION LIPSTICK IN HOLLYWOOD VIXEN
  • NEW! LOVE FREQUENCY FRAGRANCE
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Autor: Karolina Januszek Charlotte Tilbury

EMILY RATAJKOWSKI

  • GLOW TONER
  • CHARLOTTE’S MAGIC WATER CREAM
  • CRYO-RECOVERY EYE SERUM
  • HOLLYWOOD FLAWLESS FILTER IN 5.5
  • BEAUTIFUL SKIN FOUNDATION IN 8N
  • AIRBRUSH FLAWLESS FINISH IN 2
  • HOLLYWOOD CONTOUR WAND IN FAIR/MEDIUM
  • CHEEK TO CHIC IN ECSTASY
  • BEAUTY LIGHT WAND IN PILLOW TALK
  • COLOUR CHAMELEON EYESHADOW IN BLACK DIAMONDS
  • LUXURY PALETTE IN UPTOWN GIRL & THE ROCK CHICK
  • LIP CHEAT IN FOXY BROWN
  • K.I.S.S.I.N.G. LIPSTICK IN PENELOPE PINK
  • COLLAGEN LIP BATH IN REFRESH ROSE
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Autor: Karolina Januszek Charlotte Tilbury
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