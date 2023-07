To ona zagra Korę w filmie o życiu gwiazdy? Produkcja ma już swoje typy. Ujawniamy!

To ona zagra Korę w filmie o życiu gwiazdy? Produkcja ma już swoje typy. Popularne aktorki kontra uznana wokalistka

Kora będzie wiecznie żywa - nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Zwłaszcza, że jej piosenki nie przestają zachwycać, a młodzi artyści coraz chętniej po nie sięgają. Kilka tygodni temu ukazała się kolejna książka biograficzna poświęcona artystce, a już dziś pewnym stało się, że powstaną dwa filmy na podstawie jej życia - dokumentalny i fabularny. Wydawnictwo książkowe Znak oficjalnie potwierdziło, że najnowsza książkowa biografia Kory zostanie zekranizowana.

"Się kręci. Słowo stanie się filmem. Prawa do ekranizacji mojej książki "Się żyje" zostały zakupione: będzie fabuła. I będzie dokument. I dwie kobiety widzę jako reżyserki" - napisała na Facebooku autorka książki Katarzyna Kubisiowska.

Jak się dowiedzieliśmy, produkcją filmu zajmie się firma ATM, która ma na swoim koncie tak cenione produkcje jak "Wataha", serial dla platformy Netflix "Zachowaj spokój" czy świetnie przyjęty serial dla TVN "Receptura". Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że w produkcję filmu o Korze zaangażuje się także stacja TVN.

Kto zagra Korę? Ujawniamy!

W tej chwili tworzony jest scenariusz filmu. Ale produkcja rozgląda się już za aktorką, która mogłaby zagrać Korę. Jak udało nam się ustalić, wybór ma być nieoczywisty.

Pod uwagę brana jest m.in. Olga Bołądź, która bardzo lubi twórczość Kory, możliwe jednak, że po urodzeniu kolejnego dziecka postanowi skupić się na macierzyństwie. Świetną kandydatką wydaje się też Julia Kamińska, która przez lata była związana ze stacją TVN, a ostatnio w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" udowodniła, że potrafi świetnie naśladować Korę. Pod uwagę brana jest też wokalistka Ramona Rey, która poza tym, że świetnie śpiewa, jest wykształcona aktorsko, a ostatnio zadebiutowała na szklanym ekranie w serialu Polsatu "Teściowie", w którym grała u boku Cezarego Pazury i Julii Wieniawy. Artystka od kilku lat regularnie koncertuje z repertuarem zespołu Manaam i Kory. ZOBACZ: Takiej wersji przeboju Kory jeszcze nie słyszeliście. Ramona Rey zaskoczyła wszystkich! WIDEO.

Ramona Rey marzy, by zagrać Korę

Skontaktowaliśmy się z wokalistką. Ramona Rey nie ukrywa, że bardzo chciałaby zagrać Korę.

- O wow! Marzyłabym! - mówi nam Ramona, gdy zapytaliśmy ją, czy zechciałaby wcielić się w artystkę. - Czuję Korę, sądzę, że mogę opowiedzieć o niej w sposób niezwykły, niebanalny. Kora jest osobą głęboką, wyjątkowo uduchowioną. Marek Jackowski czuł to i, chcąc podkreślić jej uduchowienie, podobno nazywał ją Matką Boską. Moja opowieść o Korze nie byłaby próbą naśladowania jej, co jest wręcz niemożliwe, ale kontynuacją jej życia, próbą uwypuklenia jej świata wewnętrznego, próbą odkrycia na nowo niezwykłej, wręcz mistycznej artystki. Czuję Korę, czuję w sobie siłę, by podołać wyzwaniu stworzenia wizerunku Kory. Nie udawałabym Kory - tylko nią była. Tak to czuję - opowiada Ramona Rey.

Produkcja nie ujawnia jednak jeszcze, która z artystek ma największe szanse na to, by zagrać Korę.

A kto waszym zdaniem powinien wcielić się w Korę?