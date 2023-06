Polska wokalistka zaszokowała ludzi na ulicy. Ramona Rey naprawdę tak się ubrała?! [ZDJĘCIA]

To jest spore zaskoczenie

Ramona Rey od lat określana jest jako najoryginalniejsza wokalistka polskiej sceny. Jej muzyka wyprzedziła swoje czasy, a inne artystki wzorują się na nietypowym sposobie śpiewania Ramony. W piątek 16 czerwca w serwisach streamingowych swoją premierę miał nowy singiel artystki "To minie". To wakacyjny przebój, który porywa do tańca. Dwa dni wcześniej Ramona Rey promowała swój nowy utwór w programie "Dzień dobry TVN".

Po wykonaniu piosenki wokalistka postanowiła wrócić do domu w swoich scenicznym stroju. Wyszła więc na ulicę w białym topie i spodniach dzwonach, ale piorunujące wrażenie zrobiły dopiero dodatki. Ramona Rey owinęła się dwoma różowymi szalami, a w rękach trzymała zwariowaną różową parasolkę z długimi wstęgami. Parasolka przypominała wielką meduzę.

Tak Ramona Rey promuje nową piosenkę

Przed studiem TVN na gwiazdę czekali jej fani. Po zrobieniu sobie z nimi kilku zdjęć, Ramona ruszyła przed siebie. I nie zwracała uwagi na to, że ludzie dziwnie się na nią patrzą. Niektórzy nawet podchodzili, by powiedzieć jej, że pięknie wygląda. Artystka z pewnością poprawiła paru osobom humor!

Za sceniczną kreację Ramony Rey odpowiada projektant mody i stylista Sebastian Szarata, założyciel marki PO CO, a prywatnie partner Mariusza Kozaka z programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Podoba wam się taka zabawa modą?

