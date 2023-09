Julia Wieniawa w filmie "Chłopi" zagrała i... zaśpiewała. Twórca muzyki do filmu ocenił jej umiejętności

„Chłopi” zostali polskim kandydatem do Oscara, a dodatkowo, po 48.FPFF w Gdyni, zbierają głównie pozytywne opinie. Bez wątpienia jego największą gwiazdą jest Kamila Urzędowska (29 l.), czyli Jagna. Równie mocno błyszczy wspomniana Julia Wieniawa, która jako Marysia, rozzłościła swoim śpiewem pracujące w polu kobiety. - Julia jest wybitnie zdolną osobą o niezwykle mocnej energii, stąd jej fenomen. Świetnie potrafi zagrać aktorsko, ale też zaśpiewać. Dziewczyna o wielu talentach, co też może być dla niej zagrożeniem, natomiast tak - taki był zamysł, by ikonę popkultury obsadzić jako trzecioplanową Marysię i trochę się zabawić znaczeniami i pozycjami społecznymi. Fajnie, że miała tyle luzu i dystansu, że odważyła się w to zaangażować - opowiada nam L.U.C.

- Chcieliśmy zmieszać pokolenia na planie - mamy Ewę Kasprzyk, Dorotę Stalińską, a z drugiej strony Maćka Musiała, czy właśnie Julkę Wieniawę obok debiutującej Kamili Urzędowskiej w roli głównej. Myślę, że to był bardzo fajny pomysł reżyserów, aby przełamywać stereotypy - dodaje muzyk.

Kiedy premiera filmu "Chłopi"?

„Chłopi” w kinach już od 13 października. Film został nagrodzony podczas 48.FPFF "nagrodą publiczności" oraz "nagrodą specjalną".

