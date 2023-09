"Chłopi" to film godny Oscara. Krytycy i widzowie nie mają wątpliwości: To nowa jakość w polskim kinie

Światowa premiera „Chłopów", najnowszej ekranizacji dzieła Władysława Reymonta, odbyła się podczas festiwalu filmowego w Toronto i zachwyciła nie tylko publiczność, ale i krytyków. „Chłopi są całkowicie urzekający. Jedno z największych osiągnięć animacji, jakie kiedykolwiek widziałem. Ogromny krok naprzód w stosunku do "Twojego Vincenta" pod niemal każdym względem i całkowicie wciągająca epicka historia sama w sobie" - napisał uznany krytyk Larry Fried. „Tego filmu łatwo się nie zapomina" – dodaje Wesley Hunt.

Twórczyni filmu, która na ma swoim koncie nagradzanego „Twojego Vincenta", nie ma wątpliwości, że to dobry prognostyk przed nominacjami do Oscarów.

- W tej sekcji swoją premierę miało bardzo wiele filmów, które potem były nominowane do Oscarów i odniosły wielki sukces w Stanach – powiedziała DK Welchman.

Swojego zachwytu nie kryje także Zarzecki, który był obecny w Toronto.

- Z niepokojem podchodziłem do tego projektu, ale po pokazie nie mam wątpliwości, że widzowie pokochają ten film, o czym świadczą chociażby owacje na stojąco i to, że każdy zrozumiał, o czym tak naprawdę opowiada. To niesamowity obraz z uniwersalnym przekazem, powiedziałbym nawet, że dzieło sztuki. Emocje zostały we mnie jeszcze długo po pokazie – mówi. - Kamila Urzędowska (filmowa Jagna) jest fenomenalna, obok niej niesamowity Mirosław Baka (Maciej Boryna). Wszyscy aktorzy zagrali wybitnie. Tam są sceny, które przejdą do historii polskiej kinematografii – dodaje.

Plejada polskich gwiazd w filmie "Chłopi"

Aktorzy weszli na plan filmowy w 2020 r. Kolejnym etapem realizacji był pracochłonny proces malowania zmontowanego materiału. W filmie wystąpiła plejada polskich gwiazd: Małgorzata Kożuchowska (52 l.), Sonia Bohosiewicz (48 l.), Maciej Musiał (28 l.), Dorota Stalińska (70 l.), Julia Wieniawa (25 l.), Kamila Urzędowska (29 l.), Mirosław Baka (60 l.) oraz Ewa Kasprzyk (66 l.).

Premiera w kinach już 13 października. Wcześniej będzie można zobaczyć film podczas 48.FPFF w Gdyni.

OSCARY 2023 to chyba jakiś żart! Co się wydarzyło na gali filmowej? | To Się Kręci #11 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.