Niewiarygodne wieści o Rozenek-Majdan. Takiego transferu nikt się nie spodziewał

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat spełnia się jako jedna z najważniejszych osób w stacji TVN. Gwiazda zaczynała swoją karierę jako "Perfekcyjna Pani Domu". Następnie prowadziła "Projekt Lady", została gospodynią "Dzień Dobry TVN", a także otrzymała własny program "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz".

Rozenek-Majdan dostała intratną propozycję od konkurencji

Niedawno Małgorzata Rozenek-Majdan była gościnią podcastu portalu pudelek.pl. W rozmowie z dziennikarzem wyznała, że jakiś czas temu Polsat zaproponował jej telewizyjny transfer. Wszystko więc wskazuje na to, że Edward Miszczak bardzo chętnie gościłby ją w swojej stacji.

"Dostałam lepszą propozycję z TVN-u. Absolutnie nie. Ja jestem dzieckiem TVN-u i utożsamiam się z wartościami, które TVN chce przekazać. Jestem bardzo dumna, że pracuję w tej stacji, więc to była wielka radość" - powiedziała w rozmowie z dziennikarzem Małgorzata Rozenek-Majdan.

Rozenek-Majdan chce dalej spełniać się w mediach

Małgorzata Rozenek-Majdan w trakcie wywiadu została również zapytana o to, czy obawia się o swoją przyszłość w mediach. Okazuje się, że gwiazda nie przejmuje się rosnącą konkurencją.

"Myślę, że jest bardzo dużo nowych mediów i ta kreatywność, pęd i chęć do próbowania nowych rzeczy pozwolą mi się realizować na bardzo wielu płaszczyznach, co zresztą robię. Myślę też, że telewizja potrzebuje sprawdzonych osób. Z jakiegoś powodu zaczęliśmy się zbliżać do standardów amerykańskiej telewizji, która wykorzystuje doświadczenie medialne swoich twarzy. To jest jednak coś, czego nabywa się z czasem występowania przed kamerą. Tego nie da się przekreślić" - przyznała Rozenek-Majdan.

