"Chłopi" zachwycają. Kamila Urzędowska kradnie film, a Małgorzata Kożuchowska odważna jak nigdy

Światowa premiera „Chłopów" odbyła się podczas festiwalu filmowego w Toronto i zachwyciła nie tylko publiczność, ale i krytyków na całym świecie. „Chłopi są całkowicie urzekający. Jedno z największych osiągnięć animacji, jakie kiedykolwiek widziałem. Ogromny krok naprzód w stosunku do "Twojego Vincenta" pod niemal każdym względem i całkowicie wciągająca epicka historia sama w sobie" - napisał uznany krytyk Larry Fried. Swojego zachwytu nie krył także Marcin Zarzecki, prezes Polskiej Fundacji Narodowej. - Z niepokojem podchodziłem do tego projektu, ale po pokazie nie mam wątpliwości, że widzowie pokochają ten film, o czym świadczą chociażby owacje na stojąco i to, że każdy zrozumiał, o czym tak naprawdę opowiada. To niesamowity obraz z uniwersalnym przekazem, powiedziałbym nawet, że dzieło sztuki. Emocje zostały we mnie jeszcze długo po pokazie - mówił nam.

Podczas 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni film zbiera mnóstwo pozytywnych opinii, a sale kinowe wypełnione są po brzegi. Po seansie nie mamy wątpliwości, że Kamila Urzędowska zapisze się na kartach rodzimej kinematografii dzięki kreacji Jagny. Obok niej pojawia się równie doskonały Mirosław Baka. Z pewnością dużym zaskoczeniem jest kreacja Małgorzaty Kożuchowskiej. Aktorka wreszcie wyszła ze swojej strefy komfortu i zagrała mocną, wyrazistą postać żony organisty. Co ciekawe - ponownie wcieliła się w matkę Macieja Musiała, tak jak to miało miejsce w serialu "Rodzinka.pl".

Mamy też dobrą wiadomość dla fanów Julii Wieniawy - aktorka pokazała także swój talent... muzyczny. Nasz redaktor nie ma wątpliwości, że "Chłopi" to film, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Nominacja do Oscara powinna być tylko formalnością.

