SZOK! Julia Wieniawa jurorką "Mam Talent", ale to nie koniec zmian. Marcin Prokop nie będzie już prowadzącym!

Co się stało?

W sobotni poranek zaskoczyła wszystkich informacja o tym, że z programem "Mam talent" żegna się Małgorzata Foremniak i Jan Kliment. W nowej edycji jako jurorka sprawdzi się gwiazda i idolka młodego pokolenia Julia Wieniawa. W nowej roli sprawdzi się za to, Marcin Prokop, który nie będzie już prowadził programu. Jedna rzecz pozostaje taka, jak była, w jury dalej zobaczymy Agnieszkę Chylińską, która z programem związana jest od samego początku.

Zmiany w "Mam Talent" Wieniawa jurorką. Prokop w nowej roli!

Julia Wieniawa dołączyła do grona jurorów programu "Mam talent". Razem z nią młode talenty oceniać będą: Marcin Prokop i Agnieszka Chylińska. Dla Marcina Prokopa będzie to nowe zadanie, bowiem dotychczas był on prowadzącym "Mam Talent".

- W 15. edycji show do grona jurorskiego dołączy Julia Wieniawa – wszechstronna artystka młodego pokolenia. W nowej roli sprawdzi się także Marcin Prokop, znany widzom jako prowadzący „Mam Talent!”. Razem z Agnieszką Chylińską i Julią Wieniawą, oceni występy utalentowanych uczestników. - brzmi komunikat programu na "Instagramie".

Najnowsza edycja „Mam Talent!” pojawi się na antenie TVN już w przyszłym roku.

