Julia Wieniawa brylowała wśród gwiazd światowego formatu. Doda musiała skomentować!

Julia Wieniawa na swoim instagramowym koncie pochwaliła się ujęciami z Kendall Jenner czy Jane Fondą - nie bez powodu! Okazuje się, że gwiazdy wystąpiły podczas tego samego pokazu mody, który odbył się w Paryżu. Polska aktorka szła po wybiegu w białej kreacji, z rozwianym włosem i zmysłowym makijażem na twarzy. Wyglądała obłędnie, a czuła się jeszcze lepiej. Spełniła swoje marzenie z dzieciństwa. Nic dziwnego, że rozpierała ją duma.

"I DID IT. Nadal nie dowierzam... dziękuję L'Oreal Paris za wszystko! To spełnienie największych marzeń małej Julci. Dziękuję za Wasze wsparcie Kochani. Jestem z siebie dumna. Jestem tego warta" - napisała rozentuzjazmowana Wieniawa, używając hasła marki, z którą współpracuje.