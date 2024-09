Wieniawa przebiła nawet Kożuchowską. Dzięki nowej "Rodzince.pl" zarobi masę pieniędzy

"Rodzinka.pl" to jeden z najbardziej lubianych polskich seriali komediowych, który bawił widzów przez blisko dekadę. Emitowany w latach 2011–2020, stał się symbolem lekkiej, rodzinnej rozrywki.

Nie przegap: Jest oficjalny komunikat TVP! Rodzinka.pl znów się kręci!

Fabuła i bohaterowie serialu "Rodzinka.pl"

Akcja serialu toczy się wokół codziennego życia rodziny Boskich, mieszkających na przedmieściach Warszawy. W centrum uwagi są Natalia (w tej roli Małgorzata Kożuchowska) i Ludwik (grany przez Tomasza Karolaka) – małżeństwo próbujące sprostać wyzwaniom życia rodzinnego i zawodowego, a przede wszystkim wychowywać trzech synów: Tomka, Kacpra i Kubę.

Zobacz też: Małgorzata Kożuchowska o powrocie "Rodzinka.pl". Zaskakujący komentarz "syna" wywołał burzę!

Widzowie pokochali "Rodzinkę.pl" nie tylko za komediowy charakter, ale także za świetnie wykreowane postacie. Każdy z członków rodziny Boskich wnosi do serialu coś wyjątkowego. Serial wylansował wiele młodych polskich gwiazd. To tam pierwsze kroki stawiali Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski i Kacper Pawłowski, którzy wcielali się w synów małżeństwa Boskich. Szerokiej publiczności dały się tez wtedy poznać młode aktorki, które grały ich dziewczyny - Julia Wieniawa, Olga Kalicka, Wiktoria Gąsiewska i Emilia Dankwa. Teraz okazuje się, że młodzież stawia najtwardsze warunki.

Zobacz: Kacperek z "Rodzinki.pl" wydoroślał! Ledwo go poznaliśmy na planie nowego programu

Będą kolejne sezony "Rodzinki.pl". Julia Wieniawa postawiła twarde warunki

Aktorzy podobno zawarli umowę, że wracają na plan "Rodzinki" wszyscy, albo nikt. Produkcja miała więc twardy orzech do zgryzienia, by wynegocjować kontrakty tak, aby nikt się nie wyłamał. Najtrudniej było podobno z Julią Wieniawą, młoda aktorka i piosenkarka ma bardzo napięty grafik, więc oferta musiała być bardzo kusząca. Jak informuje pudelek, stawka Julki to nawet 250-300 tys. zł za jeden sezon. Przy czterech sezonach uzbiera się mała fortuna. To warunki finansowe lepsze niż mają bardziej doświadczeni aktorzy. Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak mają wg serwisu zarabiać 200-250 tys. zł za sezon.

Pomimo zakończenia emisji, "Rodzinka.pl" nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem w internecie. Dzięki temu, że serial jest dostępny na różnych platformach streamingowych, wciąż zyskuje nowych widzów, a jego obecność w popkulturze pozostaje silna, nie dziwi więc chęć powtórzenia tego sukcesu.

Polecamy galerię: Na ekrany wraca Rodzinka.pl

Sonda Cieszycie się, że "Rodzinka.pl" wróci na ekrany? Oczywiście, już nie mogę się doczekać! Nie, chciałabym/chciałbym obejrzeć nowy serial