Julia Wieniawa została przyłapana przez fotoreporterów pod studiem "Dzień Dobry TVN". Wyglądała rewelacyjnie. 25-letnia gwiazdka miała na sobie stylizację, która kosztowała kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Julia Wieniawa szaleje pod studiem "DDTVN" w drogiej stylizacji

Julia Wieniawa pojawiła się w centrum Warszawy, gdzie przyłapali ją fotoreporterzy. Artystka miała sobie krótką spódnicę, którą zestawiła z polo od Miu Miu. Jej bluzka kosztowała ponad 5 tysięcy złotych. Stylizację Julka uzupełniał sportowymi butami, okularami przeciwsłonecznymi oraz skórzaną torebką. Ten drogi dodatek od marki The Row kosztuje ponad 25 tysięcy złotych. Wieniawa o nowym zakupie informowała w swoich mediach społecznościowych.

Julia Wieniawa jest taką gwiazdą, która zarabia nie tylko jako aktorka, to też wzięta wokalistka i influencerka. Dziewczynę w mediach społecznościowych obserwuje ponad dwa miliony wiernych fanów. To właśnie tam gwiazda chwali się swoim codziennym życiem, a także zdarza się, że pokazuje też kulisy swojej pracy.

Od czasu do czasu zdarza się, że Julka zaprezentuje też modną stylizację. W jej garderobie znajduje się wiele modnych ubrań i dodatków. Ma więc z czego tworzyć swoje outfity. Gwiazda wie, w co inwestować. Często kupuje takie elementy garderoby takich marek, jak - Yves Saint Laurent, Chanel, Bottega Veneta, Louis Vuitton, Prada czy Jacquemus. Koszt tych elementów w zależności od modelu waha się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jest więc to inwestycja nie tylko w modne dodatki, ale też lokata oszczędności.

