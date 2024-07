Tak Wieniawa wygląda na wakacjach. Julka sporo odsłoniła

Julia Wieniawa to jedna z tych gwiazd młodego pokolenia, która doskonale wie, czego chce. Gra w filmach, serialach, teatrze, a także spełnia się jako wokalistka - można więc śmiało powiedzieć, że jest artystką pełną gębą. Jak każda osoba zasługuje jednak na odrobinę odpoczynku. Niedawno zdecydowała, że opuszcza Polskę i jedzie na urlop.

Julia Wieniawa pręży ciało na wakacjach

Julię Wieniawę w sieci obserwuje ponad 2 miliony osób. Gwiazda na swoje media społecznościowe chętnie dodaje nowe InstaStories czy posty, na których prezentuje, jak wygląda jej życie. Niedawno pochwaliła się tym, jak prezentuje się na wakacjach. Trzeba przyznać, że robi wrażenie.

Regularne treningi oraz dobrze zbilansowana dieta zrobiły swoje. Julia Wieniawa zachwyca smukłym ciałem, które prezentuje się rewelacyjnie. Niedawno 25-latka dodała na swoje instagramowe konto zdjęcie w dość skąpym bikini. Internauci nie mogli oderwać od niej wzroku.

"Piękna masz figurę Julka, motywujesz"

"Piękna. W pełni zasłużone! Udanego dalszego pobytu!"

"Ślicznie uroczo Julia, wypoczywaj Kochana" - pisali w sekcji komentarzy zachwyceni Wieniawą fani.

Jak Julia Wieniawa dba o siebie?

Okazuje się, że piękny wygląd Julii to zasługa dobrej diety. Dziewczyna stara się również wybierać odpowiednio dopasowane kosmetyki do swojej cery."Podstawa to zdrowa dieta. Jeśli nie dbam o to, co jem, na mojej skórze od razu pojawiają się pryszcze lub inne niedoskonałości, kondycja cery od razu się osłabia. Niezwykle ważna jest również odpowiednia pielęgnacja. (...) Natomiast na co dzień staram się nie malować, nakładam tylko krem nawilżający. Z kolei na noc nakładam bardzo tłuste serum. Dzięki niemu budzę się następnego dnia z rozświetloną, turbo nawilżoną i przygotowaną pod ewentualny makijaż skórą" - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami "Glamour".

Julia Wieniawa, aby zachować piękną i zdrową sylwetkę stosuje tzw. Intermittent Fasting. Jest to post przerywany. Aktorka opowiedziała o tym w swoich mediach społecznościowych.

"Staram się jeść 3 razy dziennie przez 8 godzin, a następnie trzymam okienko żywnościowe przez 16 godzin. Intermittent Fasting to w moim przypadku najbardziej skuteczna dieta, jaką stosowałam w życiu. Ale oczywiście każdy ma inaczej" - pisała na instagramowym koncie.

