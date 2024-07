Julia Wieniawa pomstuje w sieci. Padły mocne słowa

Prawdziwa sensacja! Zenek Martyniuk zdecydował się na to po latach. Cała Polska czeka!

Co za wieści

Kasia Kowalska została obrabowana. Ktoś włamał się do jej domu

QUIZ. Te imiona dzieci gwiazd mogą Cię zaskoczyć! Dopasuj imię do sławnego rodzica

Julia Wieniawa po rozstaniu bawi się w najlepsze. Aktorka i wokalistka w ostatnim czasie poinformowała fanów, że kupiła drogą torebkę, apartament w centrum Warszawy. Jakiś czas temu pokazała, że wraz z paczką przyjaciół udała się na festiwal muzyczny. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z jej planem.

Zobacz też: Julia Wieniawa pod ostrzałem w sieci. Stworzyła poważne zagrożenie na drodze?!

Julia Wieniawa pomstuje na festiwal

Julia Wieniawa to prawdziwa pracoholiczka, dlatego nie powinno nikogo dziwić, że spakowała manatki i wybrała się na krótki urlop. Kilka dni w otoczeniu znajomych i z dala od Warszawy na pewno dobrze jej zrobi. Wraz z przyjaciółmi pojechała na festiwal muzyczny. Podczas koncertów gwiazda relacjonowała wydarzenie w swoich mediach społecznościowych.

Zobacz też: Seksowna Julia Wieniawa pręży wyrzeźbiony brzuch. Co za ujęcie

Wieniawa na koncercie Dua Lipy zdecydowała się na krótki komentarz na swoim instagramowym koncie. Niestety jak się jednak okazało, jeden istotny szczegół nie pozwolił jej się w pełni cieszyć z imprezy.

Zobacz też: Julia Wieniawa pokazała w sieci "ścianę chwały". Wiemy, co się na niej znalazło

"Opener_festival, kocham Was, ale co jest z nagłośnieniem? Nie ma środka!" - napisała Julia Wieniawa na swoim InstaStory.

Julia Wieniawa to także doświadczona wokalistka, która takie błędy wyłapuje w trymiga. Ciekawe czy inne osoby obecne na festiwalu również czuły taki dyskomfort.

Julia Wieniawa w kusej spódniczce na festiwalu

Festiwal muzyczny to też doskonała okazja do tego, aby zaprezentować światu modną stylizację. Julia Wieniawa na najnowszych fotkach, które opublikowała w sieci, pochwaliła się właśnie takim zestawem. Gwiazda ma na sobie jeansową mini, do której dodała czarne kozaki, krótki top w kolorowe paski oraz luźną pomarańczową koszulę. Trzeba przyznać, że całość prezentuje się bardzo dobrze. Ciekawe jednak czy Julka zmieni jednak swój outfit, kiedy na dworze zrobi się chłodniej lub zacznie padać deszcz.

Zobacz też: Oficjalnie! Julia Wieniawa rozstała się z Nikodemem Rozbickim. Smutna historia

Zobacz naszą galerię: Julia Wieniawa na czerwonym dywanie powaliła wszystkich na kolana! Niesamowite zdjęcia z Cannes

Sonda Julia Wieniawa jest dobrą aktorką? TAK NIE NIE WIEM