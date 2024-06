Julia Wieniawa nieźle szaleje. Zaopatrzyła się w stanik za prawie 3 tysiące złotych

Julia Wieniawa to jedna z tych gwiazd, które regularnie chwalą się swoim życiem. Niedawno zaradna gwiazdka pokazała w sieci, jak cieszy się z zakupu torebki, która kosztowała 25 tysięcy złotych. Okazuje się, że ten drogi zakup nie nadszarpnął jej budżetu domowego, ponieważ na instagramowym koncie 24-latka pojawiła się w modnym staniku, który również nie należał do najtańszych.

Julia Wieniawa w staniku za prawie 3 tysiące złotych

Julia Wieniawa na instagramowym koncie zamieściła zdjęcie, na którym zaprezentowała się w dość odważnym wydaniu. Dziewczyna ma na sobie niebieskie jeansy oraz stanik z domu mody Dior, który kosztuje około 2,5 tysiąca złotych. Trzeba przyznać, że na taki element garderoby mogą pozwolić sobie tylko nieliczni. Dodatkowo na głowie aktorki pojawiła się chusta w monogram również tej znanej marki. Tego typu element to również koszt 2,5 tysiąca złotych. W takim wydaniu Julka do złudzenia przypomina Hailey Bieber.

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy fanów Wieniawy. Większość była pod wrażeniem jej boskiej figury.

"Wycięta jak ogór na mizerię"

"Figura marzenie"

"Ciężka praca popłaca. Wyglądasz zjawiskowo" - pisali zachwyceni.

Julia Wieniawa uwielbia drogie dodatki

Julia Wieniawa to jedna z tych polskich gwiazd, które uwielbiają markowe ubrania i dodatki. W szafie 24-latki można znaleźć wiele luksusowych perełek takich jak Chanel, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Louis Vuitton, Hermes czy Prada.

Niedawno aktorka i wokalistka zaopatrzyła się w skórzaną torebkę Margaux marki The Row. Na stronie internetowej ten element kosztuje prawie 25 tysięcy złotych.

"Moja nowa Margaux The Row. Jezu, marzyłam o tej torebce. (...) Jest absolutnie iconic. Mówi się teraz w branży modowej, że ta torebka jest taką nową Birkin i warto w nią teraz inwestować. Wygląda trochę jak torba lekarska, więc nie ma w niej nic jakiegoś specjalnego, ale właśnie to, że jest taka minimalistyczna, czyni ją taką wspaniałą. No, musiałam się pochwalić. Prezent ode mnie dla siebie" - mówiła na swoim instagramowym koncie.

