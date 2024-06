Julia Wieniawa pokazała w sieci "ścianę chwały". Wiemy, co się na niej znalazło

Julia Wieniawa to jedna z bardziej znanych aktorek młodego pokolenia. Chociaż ma zaledwie 25 lat to na jej koncie znajduje się już całkiem pokaźny dorobek artystyczny. Nic więc dziwnego, że w jednym ze swoich pokoi postanowiła urządzić "ścianę chwały". Domyślacie się, co tam umieściła?