Nowy film z Wieniawą to upokorzenie? Tomasz Raczek nie ma wątpliwości

A.Mil 11:09 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Julia Wieniawa (25 l.) miała okazję zagrać w filmie z gwiazdorską obsadą, mimo to okazał się on klapą. Przynajmniej tak ocenił go Tomasz Raczek (66 l.). Znany krytyk filmowy nie pozostawił suchej nitki zarówno na samej produkcji Amazona, jak i na grze aktorskiej ekipy.