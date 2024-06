Księżna Kate po raz pierwszy od wielu tygodni pokazała się publicznie. Tak dziś wygląda

Księżna Kate przestała pokazywać się publicznie kilka miesięcy temu. Jej ostatnie wystąpienia poddani mogli śledzić pod koniec ubiegłego roku, a jej znikniecie zostało bardzo szybko dostrzeżone przez sympatyków rodziny królewskiej. Brak oficjalnego komunikatu w tej sprawie tylko podsycał plotki i spekulacje. Krążyły teorie o rzekomym rozwodzie Kate i Wiliama, a nawet o śmierci księżnej. W końcu Kate zdecydowała się wyjaśnić sytuację poddanym. W marcu br. w specjalnym oświadczeniu wyznała, że zmaga się z chorobą nowotworową. "Jednak badania przeprowadzone po operacji wykazały obecność raka. Dlatego mój zespół medyczny doradził mi, że powinnam przejść chemioterapię zapobiegawczą i jestem obecnie na wczesnym etapie tego leczenia" - powiedziała w nagraniu, po czym znowu wycofała się z życia publicznego.

Księżna Kate po raz pierwszy od tygodni pokazała się publicznie. Wzięła udział w Trooping the Colour

Swoje ponowne pojawienie się na oficjalnych Kate zapowiedziała w specjalnym wpisie na Instagramie. W piątek, 14 czerwca opublikowała wiadomość do swoich poddanych. Księżna Walii wyraziła wdzięczność, za ogrom wsparcia, jaki dostała w trudnym czasie. Poinformowała też, że leczenie trwa a ona sama czuje się dobrze. "Robię duże postępy, ale każdy przechodzący chemioterapię wie, że są dobre i złe dni. W te złe dni czujesz się słaby, zmęczony i musisz poddać się wypoczynkowi. Ale w dobre dni, kiedy czujesz się silniejszy, chcesz jak najlepiej wykorzystać to dobre samopoczucie." - zapewniła, po czym wyznała, że czuje się na siłach, by wziąć udział w paradzie z okazji urodzin monarchy. Doroczna impreza nosi nazwę Trooping the Colour i zawsze odbywa się w czerwcu (urodziny króla Karola w rzeczywistości przypadają w listopadzie). Fotoreporterom udało się zrobić księżnej kilka zdjęć w drodze na uroczystości.

