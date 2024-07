Co za stroje!

Julia Wieniawa mimo młodego wieku (w grudniu skończy 26 lat) jest szalenie zapracowana. To w czymś gra (ostatnio w filmie "Dalej jazda"), to gdzieś śpiewa (wydała singiel "Sobą tak"), to bierze udział w imprezie show-biznesowej, sesji okładkowej, udziela się jako jurorka albo pojawia się w telewizji śniadaniowej. Nie ma dnia bez intensywnej pracy. Tym razem jednak pokazała, jak odpoczywa. Urodziwa celebrytka na swoim instagramowym profilu pochwaliła się fotkami z wyjazdu z przyjaciółką Agatą Nowakowską.

Wakacyjna stylizacja. Tanio nie było

Obie świetnie bawiły się na gorącej Ibizie. Pogoda na wyspie rozpieszcza tych, którzy kochają słońce i wysokie temperatury. Ta oscyluje wokół 35 stopni Celsjusza. Nic więc dziwnego, że Wieniawa i jej koleżanka paradowały w dość skąpych strojach - w szortach i bikini.

Gwiazda pokazała w sieci swoją wakacyjną stylizację - połączyła kuse spodenki z małą górą od kostiumu kąpielowego. Do tego dobrała kolorową narzutę we wzory, kapelusz i okulary przeciwsłoneczne. Nie mogło zabraknąć niewielkiej plażowej torebki i wygodnych butów. Te marki Hermes, które miała na sobie Wieniawa, kosztują ponad 3 tysiące złotych! Ale akurat tę 25-latkę stać na podobny wydatek.

Wieniawa jest warta majątek - 208 mln zł

Julia Wieniawa, a raczej marka, która stoi za tym nazwiskiem, jest wyceniana na 208 mln zł. To prawdziwy majątek! Aktorka i piosenkarka znalazła się w rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych 2024 r. Forbesa. "To miłe widzieć realne efekty swojej pracy. Jestem z siebie bardzo dumna" - pisała Wieniawa na swoim instagramowym profilu.

Julię doceniają również jej fani, którzy, sądząc po komentarzach, uważają ją nie tylko za godną naśladowania w kwestii stylu czy mody, ale również sympatyczną i bardzo naturalną. To dla Wieniawy prawdziwe wyróżnienie.

