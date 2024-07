"Mokra" Wieniawa szalała na imprezie. Co za ciało!

Czarny tydzień! Wybitny polski pisarz nie żyje! Wszyscy go czytaliśmy

Julia Wieniawa nie próżnuje. Nie ma tygodnia, by coś się wokół niej nie działo. Zdolna artystka wypuściła właśnie nowy klip do piosenki „Sobą Tak”. Premierę świętowała w klubie La Pose, przyjaznym LGBT i LGBTQ w towarzystwie przedstawicieli tych środowisk, którzy wzięli udział w jej teledysku. Szczęśliwa i uśmiechnięta celebrytka bawiła się wyśmienicie. To był niewątpliwie jej wieczór. Kiedy śpiewała swój numer na żywo, publika wręcz szalała z radości.

Czy Julka Wieniawa rzeczywiście była mokra?

Wokalistka na ten wieczór wybrała opinającą jej seksowne ciało, białą mini w jasnobeżowe lejące wzory. Efekt był taki, że w świetle migających świateł wyglądała, jakby była cała mokra. Ale spokojnie ani Julka niczego na siebie nie wylała ani nikt nie oblał jej drinkiem. Gwiazda nie zapomniała też o bieliźnie. Julkę oklaskiwały też koleżanki z branży Maffashion (36 l.) i Karolina Pisarek (26 l.). W tłumie zabrakło jednak przystojniaka, z którym niedawno widziano ją na mieście.

Zmiany w życiu Julii Wieniawy

Julia Wieniawa przechodzi ostatnio prawdziwą burzę w życiu prywatnym. Nikodem Rozbicki nie jest już jej partnerem, co w mediach potwierdziła sama zainteresowania. Podczas jednego z wywiadów, gdy dziennikarz zapytał ją o zakończenie związku, aktorka niemal się rozpłakała. Kilka dni później "Super Express" przyłapał Wieniawę na nocnych flirtach i czułościach. "Już nie rozpacza po rozstaniu", grzmiał nagłówek. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek młodego pokolenia w Polsce postanowiła przekuć emocje w twórczość i właśnie wydała nowy singiel, który ma okazję stać się wielkim hitem. "Sobą Tak" zadebiutuje we wszystkich platformach streamingowych dokładnie o północy,

