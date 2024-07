Wieniawa przyłapana na nocnych flirtach i czułościach! Już nie rozpacza po rozstaniu

Wieniawa doskonale wie, jak czerpać z życia pełnymi garściami. Julka ciężko pracuje na planach filmowych i w studiach nagrań oraz w pocie czoła kręci instagramowe reklamy. Nie samą pracą jednak żyje. Wolne chwile lubi spędzać na mieście z przyjaciółmi. Pod koniec maja harcowała z Magdaleną Cielecką (52 l.) i Bartoszem Gelnerem (36 l.) w barze do czwartej nad ranem. Tym razem celebrytka bawiła się w centrum Warszawy z ludźmi spoza branży. Najwyraźniej w lokalu było za gorąco, bo towarzystwo sączyło drinki i puszczało dymka na zewnątrz knajpy.

Wieniawa pociesza się po rozstaniu z Nikodemem?

Aktorka, która niedawno w jednym z wywiadów potwierdziła swoje rozstanie z Nikodemem Rozbickim (32 l.) była w świetnym humorze. Imprezę opuściła przed trzecią w nocy wtulona w tajemniczego przystojniaka. Czyżby już pocieszyła się po nieudanym związku z aktorem? Para zniknęła razem w drzwiach jednego pobliskich lokali. – Julia bawiła się w restauracji z grupką znajomych. Wszyscy byli w dobrych humorach i widać, że się znali. Aktorka wdzięczyła się do jednego z mężczyzn. Ok. 2.30 odłączyli się od towarzystwa i objęci ruszyli w kierunku Emilii Plater. Tam zniknęli w jednym z lokali – zdradza nam jeden z przechodniów.

Mężczyźni Julii Wieniawy

Zanim Julia Wieniawa związała się z Nikodemem Rozbickim była związana z Antkiem Królikowskim i Baronem. Z pierwszym rozstała się w 2018 roku. Powodem miały być różnice w podejściu do przyszłości. - Po prostu nasz czas się rozminął. Poznałam go trochę za wcześnie. (…) Mieliśmy inne oczekiwania od życia. I inne plany, chociaż nasze osobowości pasowały do siebie. Mamy takie samo poczucie humoru. Uwielbiam z nim rozmawiać. Jestem przy nim bardzo otwarta, a on przede mną. Myślę, że zawsze będziemy najlepszymi przyjaciółmi - mówiła aktorka w rozmowie z "Vivą". Z kolei o związku z Baronem Julia Wieniawa w wywiadzie z Żurnalistą powiedziała, że to "była krótka pomyłka".

Zdjęcia Julii Wieniawy z tajemniczym brunetem w naszej GALERII!

Julia Wieniawa: „Nie przejmuję się tym, co inni o mnie myślą” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.