Kryzys u Julki Wieniawy! Związek na odległosć się nie sprawdza...

Kryzys w związku Wieniawy i Rozbickiego

Julia Wieniawa przeżywa właśnie swoje największe sukcesy zawodowe - jest tuż po finale "Mam Talent", gdzie zasiadała w jury, niedawno premierę miał jej film "Nieobliczalna", w którym zagrała z Magdą Cielecką. Pochwaliła się też potężnym kontraktem ze światową marką kosmetyczną i przechadzała się w towarzystwie największych światowych nazwisk po czerwonym dywanie w Cannes.

Niestety - jak to często bywa - rozkwit kariery nie idzie w parze ze szczęściem w sercu. Julka przeżywa bowiem kryzys uczuciowy. Jej partner - Nikodem Rozbicki - obecnie pomieszkuje w Stanach, gdzie uczy się aktorstwa w legendarnej szkole Lee Strasberga. A Julia Wieniawa została w Warszawie sama jak palec...

Związek na odległość? Wieniawa ma dość...

Niestety Wieniawa wydaje się być personifikacją powiedzenia, że kto ma szczęście do pieniędzy, ten nie ma do miłości...

"Dla Julii związek na odległość kompletnie się nie sprawdza. Jest osobą, która wymaga dużo uczucia i atencji, ale też fizycznej bliskości, a tego nie dostaje. Jak sama twierdzi - w zasadzie są już tylko przyjaciółmi" - donosi nam osoba z bliskiego otoczenia młodej aktorki. Z naszych informacji wynika, że nie chcą niczego przesądzać, ale robią sobie coś na kształt przerwy w związku. Postanowili też... nie wymagać od siebie bezwzględnej wierności. "Każde z nich rozumie, że to drugie ma swoje potrzeby. Kontakty online tego nie załatwią" - dodaje nasz informator. Cóż - para już kilkukrotnie się rozstawała i ponownie schodziła, więc niewykluczone, że i tym razem po "separacji" do siebie zatęsknią. Na chwilę obecną jednak nic nie wskazuje na to, by związek miał przed sobą przyszłość...

Julia Wieniawa i jej życie miłosne

Z Nikodemem Rozbickim kilkukrotnie zrywała i schodziła się na nowo. Ostatnie rozstanie ogłaszali w 2022 roku, ale rozłąka nie trwała długo i tuż po tym paparazzi przyłapali ich na czułościach. Wcześniej jednak jej życie uczuciowe też było burzliwe. Spotykała się między innymi z Aleksandrem Baronem, aktualnym mężem i ojcem dziecka Sandry Kubickiej, a przed nim - z Antkiem Królikowskim. Prasa chętnie łączyła ją też z Maciejem Musiałem, ale tej relacji nigdy nie potwierdziła publicznie.

Julia Wieniawa: „Nie przejmuję się tym, co inni o mnie myślą” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.