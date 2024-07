Julia Wieniawa przechodzi ostatnio prawdziwą burzę w życiu prywatnym. Nikodem Rozbicki nie jest już jej partnerem, co w mediach potwierdziła sama zainteresowania. Podczas jednego z wywiadów, gdy dziennikarz zapytał ją o zakończenie związku, aktorka niemal się rozpłakała. Kilka dni później "Super Express" przyłapał Wieniawę na nocnych flirtach i czułościach. "Już nie rozpacza po rozstaniu", grzmiał nagłówek. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek młodego pokolenia w Polsce postanowiła przekuć emocje w twórczość i szykuje się do wydania nowego singla. "Sobą Tak" zadebiutuje we wszystkich platformach streamingowych dokładnie o północy, co oznacza, że utworu będzie można posłuchać już w środę, 10 lipca 2024 roku, na przykład minutę po tej godzinie, tj. 00:01. W serwisie Youtube utwór pojawi się natomiast o 20:30 - również w środę, 10 lipca. Julia Wieniawa, promując nową piosenkę, wije się radośnie w pościeli. - Jestem tu i lepiej jest! Lepiej jest! Jeszcze nigdy się nie czułam sobą tak. Chociaż już myślałeś, że mnie dobrze znasz - śpiewa 25-latka.

Julia Wieniawa po rozstaniu już radośnie wije się w pościeli. "Jeszcze nigdy się nie czułam sobą tak"

Co ciekawe, szczęśliwcy mogli już usłyszeć "Sobą Tak" Julii Wieniawy, ponieważ przedpremierowo aktorka zaserwowała go swoim fanom podczas tegorocznego Openera. A wszyscy ci, którzy jeszcze nie mieli okazji posłuchać całej piosenki, będą musieli poczekać do północy. Czy będzie to hit, puszczany w rozgłośniach radiowych? Zdaniem fanów, utwór ma wakacyjny potencjał, podobnie jak przed laty "Nie muszę", do dziś uznawany za jedną z najlepszych piosenek Julii Wieniawy. Pozostaje czekać i życzyć powodzenia. Trzymamy kciuki!

Galeria zdjęć: Koniec miłości Julii Wieniawy

Sonda Lubisz twórczość muzyczną Julii Wieniawy? Tak Nie Może być