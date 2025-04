Papież Franciszek jest już zdrowy! Ma wielkie plany

Prof. Sergio Alfieri: Papież Franciszek jest już zdrowy, teraz przechodzi rekonwalescencję. Może pojawić się na uroczystościach wielkanocnych

Papież Franciszek 6 kwietnia zrobił wiernym niespodziankę i pokazał się w oknie na placu Św. Piotra. "Dobrej niedzieli dla wszystkich, bardzo dziękuję" - powiedział do tłumu wiernych. Nadal miał tak zwaną kaniulę nosową, czyli urządzenie służące do podawania dodatkowego tlenu. Widać było jednak, że jest w o wiele lepszej formie. Przecież jeszcze parę tygodni temu stan Ojca Świętego był krytyczny. Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Papież Franciszek "nie jest już chory" i "przechodzi rekonwalescencję, ma za sobą dwa tygodnie i mamy nadzieję, że będzie jej przestrzegać przez sześć następnych" - ogłosił w telewizji RAI Profesor Sergio Alfieri, szef zespołu medycznego, który zajmował się Ojcem Świętym w Poliklinice Gemelli. Teraz Watykan nie wyklucza, że papież pojawi się również na uroczystościach wielkanocnych. Choć szansy na przewodniczenie mszom raczej nie ma, to na pozdrowienia z okna i błogosławieństwa jak najbardziej.

"Teraz, kiedy już wyszedł, kiedy będą ku temu warunki, zobaczycie, że odzyska siły"

"Nie wykluczam, że Ojciec Święty zrobi nam inne niespodzianki. Znamy go. Teraz, kiedy już wyszedł, kiedy będą ku temu warunki, zobaczycie, że odzyska siły" - mówił dla RAI prof. Alfieri. "Oczywiście teraz będzie próba sił między nim, który chce zawsze być pośród ludzi, a nami, lekarzami, którzy nie chcemy go zatrzymywać, ale wolimy, żeby przestrzegał zasad rekonwalescencji. (Papież) przybył, zrobił nam wszystkim tę niespodziankę, by pokazać, że nie tylko wrócił do Domu Świętej Marty, ale że naprawdę wrócił do swojego domu, swoich ludzi i była to ogromna radość dla wszystkich" - dodał lekarz. Od 23 marca papież Franciszek przebywa już nie w szpitalu, a w Domu Świętej Marty, gdzie mieszka od początku swojego pontyfikatu. Lekarze podkreślają, że przed Ojcem Świętym jeszcze długa rekonwalescencja.

Our Editorial Director reflects on Pope Francis' surprise appearance on Sunday to greet participants in the Jubilee of the Sick and Health Care Workers.https://t.co/Gj6EBLhuw5— Vatican News (@VaticanNews) April 7, 2025

