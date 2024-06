Julia Wieniawa zaskoczyła fanów. Pokazała ciążowy brzuszek! Ale to nie koniec dobrych wieści

Julia Wieniawa pokazała ciążowy brzuszek

Julia Wieniawa to niewątpliwe jedna z najpopularniejszych i niesamowicie uzdolnionych gwiazd młodego pokolenia. Niemalże co chwilę możemy podziwiać jej talent aktorski w nowych produkcjach filmowych. Oprócz tego Julia Wieniawa równolegle rozwija swoją karierę muzyczną, a także była jedną z jurorek show TVN "Mam talent". Teraz aktorka zaskoczyła swoich fanów. Na jednych z najnowszych zdjęć gwiazda pokazała się z ciążowym brzuszkiem. Okazuje się, że Wieniawa wcieli się w rolę przyszłej mamy w nowym filmie Mariusza Kuczewskiego "Dalej jazda", który za kilka miesięcy wejdzie do kin. W piątek, 7 czerwca odbył się press day tego filmu i Julia zapozowała do zdjęć, dumnie gładząc ciążowy brzuch. Wiadomo, że w filmie wcieli się w rolę wnuczki głównych bohaterów - Justynę.

Kryzys w związku Wieniawy i Rozbickiego

Od kilku lat Julia Wieniawa jest związana z Nikodemem Rozbickim. Para już kilkukrotnie zrywała i schodziła się na nowo. Kilka dni temu media obiegła informacja, że związek Wieniawy i Rozbickiego ponownie przechodzi poważny kryzys, a wszystko przez dzielącą ich odległość. Otóż Nikodem Rozbicki obecnie pomieszkuje w Stanach, gdzie uczy się aktorstwa w legendarnej szkole Lee Strasberga. Julia mieszka w Warszawie. "Dla Julii związek na odległość kompletnie się nie sprawdza. Jest osobą, która wymaga dużo uczucia i atencji, ale też fizycznej bliskości, a tego nie dostaje. Jak sama twierdzi - w zasadzie są już tylko przyjaciółmi" - donosi w rozmowie z "Super Expressem" osoba z bliskiego otoczenia młodej aktorki.

NIŻEJ ZOBACZYSZ JULIĘ WIENIAWĘ Z CIĄŻOWYM BRZUSZKIEM: