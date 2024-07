Przyjaźń czy kochanie? Julia Wieniawa tłumaczy, co ją łączy z tajemniczym brunetem

Informacja z cmentarza: pogrzeb Jerzego Stuhra rozpocznie się "od bramy". Co to znaczy?

Julia Wieniawa (25 l.) należy do najbardziej zapracowanych gwiazd polskiego show-biznesu. Nie tylko gra i śpiewa, ale rozwija również własne biznesy. Prężnie działa na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad dwa miliony osób. Duże zainteresowanie budzi również jej życie uczuciowe. Jeszcze do niedawna była związana z kolegą po fachu, Nikodemem Rozbickim (32 l.).

Od pewnego czasu w sieci krążyły informacje o kryzysie pary, która żyła na odległość - Wieniawa pracuje nad swoją karierą w Polsce, Rozbicki rozwija się w Stanach Zjednoczonych. W połowie czerwca piosenkarka oficjalnie potwierdziła, że jest singielką. Przypomnijmy, że to nie pierwsze rozstanie Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego. W 2022 roku opublikowali wspólne oświadczenie. Po kilku miesiącach znowu byli razem. Jednak wiele wskazuje na to, że teraz doszło do rozstania ostatecznego.

Niedawno Julka została "przyłapana" w towarzystwie tajemniczego mężczyzny. Kilka dni temu aktorka do późnych godzin balowała na mieście. Z imprezy wyszła w towarzystwie młodego bruneta. "Julia bawiła się w restauracji z grupką znajomych. Wszyscy byli w dobrych humorach i widać, że się znali. Aktorka wdzięczyła się do jednego z mężczyzn. Ok. 2.30 odłączyli się od towarzystwa i objęci ruszyli w kierunku Emilii Plater. Tam zniknęli w jednym z lokali" - mówił nam jeden ze światków spotkania pary.

Julia Wieniawa komentuje ostatnie doniesienia

Według najnowszych informacji, imprezowym towarzyszem piosenkarki ma być o pseudonimie Skip. Jest częścią muzycznego duetu Miętha. Julia Wieniawa obecnie skupia się na swojej karierze muzycznej, dlatego z pewnością mają wiele wspólnego. Jednak czy ich relacja to coś więcej niż tylko bliska znajomość? Do krążących w sieci i mediach plotek, artystka odniosła się podczas premiery najnowszego utworu - "Sobą tak".

W rozmowie z portalem nowiadomo.tvp wyznała, co łączy ją z kolegą po fachu. "To jest mój ziomeczek, który tu dzisiaj będzie i z tego co wiem, to się chyba z kimś spotyka. To jest strasznie wkurzające, że nie można iść koło siebie ulicą, kolega nie może mnie złapać za ramię, bo już jest od razu sytuacja, że się z kimś spotykam. Nie jest to żaden mój nowy chłopak" - wyjaśniła.

