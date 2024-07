Wydało się z kim Wieniawa baluje po nocach! To znany raper! Podobny do Rozbickiego?

Będzie "Shrek 5". Co z kultową rolą Jerzego Stuhra?

Co się stało z Viki Gabor? To naprawdę ona!

Wiemy, kim jest nowy partner imprezowy Wieniawy

Julia Wieniawa ostatecznie rozstała się z Nikodemem Rozbickim. Para już nie raz rozstawała się i schodziła, ale kres wszystkiemu położył wyjazd aktora do Los Angeles. Julia Wieniawa nie miała ochoty na związek na odległość, co wyznawała w wielu wywiadch, często ze łzami w oczach. Ale smutek aktorki i piosenkarki nie trwał zbyt długo. Teraz została przyłapana na nocnych hulankach i czułościach z niezłym przystojniakiem! Kim jest ten wybraniec?

Raper przystojniak

Na ognistych flirtach z pewnym wysokim przystojniakiem przyłapali Julię Wieniawę paparazzi. Od tego momentu nocne rajdy po klubach z innym artystą są na ustach wszystkich. Okazuje się, że nowy partner od nocnych zabaw Wieniawy, podobnie jak ona jest muzykiem. Młody twórca śpiewa jednak w odmiennym stylu, jego teksty to klasyczny rap.

Wygląda na to, że Julia Wieniawa spotyka się z raperem o pseudonimie Skip. Fani mogą go kojarzyć z projektu Miętha - zdjęcia i nagrania przystojniaka możesz zobaczyć w naszej galerii zdjęć. Niewykluczone, że 25-letnią aktorkę, która teraz skupia się bardziej na swoich piosenkach i rapera, połączyła miłość do muzyki.

Podobny do Rozbickiego?

Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że Skip jest podobny do Rozbickiego z wyglądu. Długie ciemne włosy, okalające twarz rapera jakoś tak przywodzą na myśl, oddalonego od Wieniawy aktora. Ale może to tylko nam się tak wydaje?

Julia Wieniawa aktualnie mocno inwestuje w karierę piosenkarki. Wszędzie można zobaczyć i posłuchać jej nowy przebój "Sobą Tak", który zachwycił jej fanów, a szczególnie fanki. Piosenka opowiada o rozstaniu i o tym, że bez mężczyzny kobieta nareszcie czuje się sobą. Skip opublikował piosenkę Wieniawy na swoim profilu na Instagramie i opatrzył ją komentarzem: "Let's go baby".

Sonda Czy Wieniawa i Rozbicki do siebie pasowali? Tak, piękna z nich była para No nie wiem, wyglądali bardziej na przyjaciół Nie, powinni mieć innych partnerów