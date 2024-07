Danuta Martyniuk nie do poznania! Dla Zenka zrobiła się blond bóstwo!

Przez wiele lat Danuta Martyniuk unikała medialnego rozgłosu. Zenek wielokrotnie próbował ją namawiać do udziału w swoich klipach. Teraz nie ma już z tym problemu. Odkąd Danusia przeszła metamorfozę w jednej uwielbianych przez gwiazdy klinik medycyny estetycznej, pozbyła się dawnych kompleksów i przestała unikać kamery. Już jutro będzie można zobaczyć odmienioną, seksowną żonę gwiazdora disco polo w jego najnowszym teledysku do piosenki „Tańcz”, którą nagrał wraz ze Sławomirem (41 l.). Na pierwszy plan wysuwa się jednak tańcząca w blasku słońca, ubrana w zwiewną sukienkę Danuta i wpatrzony w nią Zenon. To już trzeci teledysk z rzędu, w którym Martyniukowa towarzyszy mężowi. W klipie utrzymanym w lekkim letnim klimacie zobaczymy również słynne małżeństwo Zapałów. Danusia w blond lokach wygląda jak rówieśnica Kajry (40 l.). Zdradzimy, że do tańca dała się porwać także Sławomirowi!

Zenek i Sławomir w duecie. Piękne żony muzyków w ich wspólnym teledysku!

Takiej niespodzianki i zaskoczenia na polskiej scenie muzycznej jeszcze nie było. Dwóch gigantów muzyki rozrywkowej postanowiło połączyć siły i zaprosić swoich fanów do wspólnej zabawy utworem „Tańcz”. Mowa o Zenku Martyniuku i Sławomirze, których utwory na polskim youtube łącznie przekroczyły kosmiczną liczbę miliarda wyświetleń.

Sławomir na ten duet czekał od dawna i jest to spełnienie jego wakacyjnego, muzycznego marzenia a Zenon z uśmiechem stwierdził, że to „duet wszech czasów”. Warto zaznaczyć że w klipie udział wzięły Danusia Martyniuk oraz Kajra. Cała czwórka zaprasza nas do tanecznej zabawy na rozpalonej słońcem plaży. Zdjęcia przenoszą nas w rajską scenerię, ale jak się okazuje klip powstał nad naszym, polskim Bałtykiem. Utwór utrzymany jest w klimacie latino z bogato brzmiącymi gitarami i nowoczesnym beatem. Doskonale nadaje się do zabawy na tanecznym parkiecie oraz przy ognisku, z gitarą w gronie najbliższych przyjaciół.

Singiel „Tańcz” zwiastuję premierę nowej płyty Sławomira, która ukaże się jesienią i zatytułowana będzie „Cudowronek”. Premiera teledysku „Tańcz” zaplanowana jest na początek lipca i będzie miała miejsce na kanale YouTube Sławomira.

Już teraz serwujemy kilka kadrów z tej muzycznej produkcji, która ma szansę zostać hitem lata 2024.

Koniecznie zajrzyjcie do naszej GALERII. Nie oderwiecie oczu od Danusi i Kajry!

Danuta Martyniuk o operacji plastycznej nosa: „Zrobiłam to dla zdrowia… oddychałam tylko jedną dziurką"