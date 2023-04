Dwóch mężczyzn rzuciło się na pomoc Danucie Martyniuk. Co na to Zenek?

Danuta Martyniuk przez lata żyła w cieniu znanego męża. Kiedyś ta sytuacja bardzo jej odpowiadała, ale wszyscy chcieli poznać kobietę, o której z wielką miłością i szacunkiem zawsze opowiada król disco polo. W końcu i ona stała się gwiazdą. Od kilku dni za sprawą operacji plastycznej nosa znów jest na świeczniku. W środę piękna żona Zenka oficjalnie zaprezentowała w klinice w Warszawie efekty swojej spektakularnej metamorfozy. Nie jest tajemnicą, że poddała się korekcie nosa, liftingowi twarzy szeregowi zabiegów ujędrniających całe ciało, które po utracie zbędnych kilogramów wymagało odpowiedniego potraktowania. W gruncie rzeczy Danusia wygląda olśniewająco! Przyzwyczaiła się już do tego, że i ona rozdaje autografy, a światła fleszy stały się jej naturalnym środowiskiem. Kiedy po evencie w La Perli gwiazda przemierzała podziemny parking z naręczem tulipanów, podczas szukania kluczyków do luksusowego mercedesa kwiaty wypadły jej z rąk i rozsypały się na podłoże. Zanim jednak Danusia zdążyła się zdenerwować u jej stóp pojawiło się już dwóch przystojniaków, którzy natychmiast rzucili się na pomoc. Błyskawicznie pozbierali wszystkie tulipany, a ukochanej muzyka w tym czasie nawet nie zdążył zniknąć uśmiech z twarzy. Co prawda Zenek nie czekał na nią na parkingu, ale może tak się umówili? W końcu to był jej dzień! Po krótkiej rozmowie z mężczyznami szczęśliwa Danuta wsiadła do auta i odjechała.

