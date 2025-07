Ulewy nad Polską. Dramatyczna sytuacja na północy. Woda sięgała półtora metra!

Ulewy w Elblągu. Czy woda z rzeki wedrze się do szpitala?

Oficer prasowy elbląskich strażaków mł. pat. Łukasz Pocałujko powiedział w rozmowie z PAP, że strażacy walczą teraz o to, by woda z rzeczki Kumieli, zwanej w mieście Dzikuską, nie zalazła budynku szpitala miejskiego przy ul. Związku Jaszczurczego 22. Znajduje się tam zakład opiekuńczo-leczniczy. Ulica Związku Jaszczurczego jest nieprzejezdna, są kłopoty z przejechaniem innych ulic w pobliżu.

- Walczymy też o to, by woda nie weszła na budowę nowego osiedla - dodał Pocałujko. Poinformował PAP, że na co dzień rzeczka Kumiela wypływa z Parku Bażantarnia na Wysoczyźnie Elbląskiej. W nocy spadło tam tak dużo deszczu, że rzeka wystąpiła z koryta.

Ponad 350 interwencji w woj. warmińsko-mazurskim

W Elblągu i okolicach pomagają też strażacy z innych powiatów. Wieczór i noc w woj. warmińsko-mazurskim były trudne dla strażaków z regionu. - Odnotowaliśmy blisko 360 interwencji. Główne działania prowadzimy od godzin nocnych w Tolkmicku. Również w Elblągu sytuacja zaczyna się pogarszać. Tam są skierowane główne siły i środki, także z innych powiatów – powiedział w rozmowie z Radiem Eska mł. bryg. Grzegorz Różański, rzecznik KW PSP Olsztyn.

Półtora metra wody w Tolkmicku

Najgorsza sytuacja jest w Tolkmicku. Pocałujko powiedział PAP, że w nocy z poniedziałku na wtorek (28/29 lipca) woda sięgała tam na ulicach do 1,5 metra. Zalanych jest kilkadziesiąt domów w okolicach portu. Nikt nie ucierpiał.

Urząd miasta w Tolkmicku poinformował w portalu społecznościowym, że już działa punkt konsultacyjny dla powodzian.

Wody Polskie w Gdańsku podały w mediach społecznościowych, że w wyniku intensywnych opadów deszczu woda wystąpiła z koryta Stradanka, nastąpiło zalanie posesji oraz wybijanie studzienek kanalizacyjnych przy ul. Portowej w Tolkmicku. - Jesteśmy w kontakcie ze służbami, działamy na miejscu – zapewniły Wody Polskie.

Rzeka #Stradanka wylała z koryta, gdyż nastąpił spływ gruntu i innych elementów mogących tworzyć zatory np. palet. To powodowało zablokowanie światła pod mostem, spiętrzenie i wylanie rzeki, podtapiając sąsiadujące z nią grunty👇 https://t.co/gS1a6NR9pY— Wody Polskie (@WodyPolskie) July 29, 2025

Elbląg walczy z żywiołem

Prezydent Elbląga Michał Missan poinformował we wtorek (29 lipca) rano w mediach społecznościowych, że skutki intensywnych opadów odczuwalne są w całym powiecie elbląskim, również w mieście. On także przyznał, że najgorsza sytuacja jest m.in. w Tolkmicku i Suchaczu.

Zapelował do mieszkańców ul. Związku Jaszczurczego i innych ulic, gdzie występują miejscowe zalania, aby zabezpieczyli samochody, szczególnie te zaparkowane na parkingach podziemnych.

Sonda Czy uważasz, że państwo jest dobrze przygotowane na walkę ze skutkami powodzi? Tak, działania służb są profesjonalne i skoordynowane Częściowo – przygotowanie jest nierówne, wiele zależy od regionu Nie, powtarzają się błędy z przeszłości