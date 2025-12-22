Część obiektów będzie zamknięta. Elbląski Mosir na najbliższe dni

Świąteczno-noworoczna rozpiska elbląskiego Mosiru

LODOWISKO HELENA

22 grudnia (pon.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40 Joga ODWOŁANA23 grudnia (wt.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40 Nauka jazdy na łyżwach, Pilates i Zumba ODWOŁANE24 grudnia (śr.) – NIECZYNNE25 grudnia (czw.) – NIECZYNNE26 grudnia (pt.) – 15:30, 16:40 FitStep i Turbo Spalanie ODWOŁANE27 grudnia (sob.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40 Nauka jazdy na łyżwach, Zumba Kids i Zumba ODWOŁANE28 grudnia (niedz.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:4029 grudnia (pon.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40 Joga ODWOŁANA30 grudnia (wt.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40 Nauka jazdy na łyżwach – ODWOŁANE; Pilates tylko godz. 18:15 i Zumba tylko godz. 19:30 do 21:00 (wyjątkowo zajęcia potrwają 90 minut)31 grudnia (śr.) – 10:00, 11:10 Joga, Turbo Spalanie, FitStep ODWOŁANE1 stycznia (czw.) – NIECZYNNE2 stycznia (pt.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40 Turbo Spalanie i FitStep ODWOŁANE3 stycznia (sob.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40 Nauka jazdy na łyżwach. Zumba Kids ODWOŁANE4 stycznia (niedz.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:405 stycznia (pon.) – 13:10, 14:20, 15:30, 16:406 stycznia (wt.) – NIECZYNNE

CENTRUM REKREACJI WODNEJ DOLINKA

24 grudnia (śr.) – NIECZYNNE25 grudnia (czw.) – NIECZYNNE26 grudnia (pt.) – 14:00-22:0027-30 grudnia (sob.-wt.) – 6:00-22:0031 grudnia (śr.) – 6:00-12:00 Poranki Aqua Fitness oraz Aqua Senior ODWOŁANE1 stycznia (czw.) – NIECZYNNE6 stycznia (wt.) – 6-22Aqua Fitness ODWOŁANY

KRYTA PŁYWALNIA

19 grudnia (pt.) – 15:00-22:0020 grudnia (sob.) – 8:00-18:0022-23 grudnia (pon.-wt.) – 15:00-22:0024-26 grudnia (śr.-pt.) – NIECZYNNE27 grudnia (sob.) – 8:00-13:0028 grudnia (niedz.) – NIECZYNNE29-30 grudnia (pon.-wt.) – 15:00-22:0031 grudnia (śr.) – NIECZYNNE1 stycznia (czw.) – NIECZYNNE2 stycznia (pt.) – 8:00-10:00 oraz 15:00-22:003 stycznia (sob.) – 8:00-18:004 stycznia (niedz.) – NIECZYNNE5 stycznia (pon.) – 8:00-10:00 oraz 15:00-22:006 stycznia (wt.) – NIECZYNNENauka pływania MOSiR – przerwa od 22 grudnia (pon.) do 6 stycznia (wt.).

TOR KALBAR

22 grudnia (pon.) – 12:00, 14:00, 18:3023 grudnia (wt.) – 12:00, 14:00, 18:3024 grudnia (śr.) – NIECZYNNE25 grudnia (czw.) – NIECZYNNE26 grudnia (pt.) – 14:00, 16:30, 18:3027 grudnia (sob.) – 12:00, 14:00, 16:30, 18:3028 grudnia (niedz.) – 12:00, 14:00, 16:30, 18:3029 grudnia (pon.) – 12:00, 14:00, 18:3030 grudnia (wt.) – 12:00, 14:00, 18:3031 grudnia (śr.) – 12:001 stycznia (czw.) – NIECZYNNE2 stycznia (pt.) – zawody łyżwiarskie3 stycznia (sob.) – zawody łyżwiarskie4 stycznia (niedz.) – 16:30, 18:305 stycznia (pon.) – 12:00, 14:00, 16:30, 18:306 stycznia (wt.) – NIECZYNNETekst i fot. MOSiR Elbląg