Polska pod wodą. Kiedy przestanie padać? IMGW nie ma dobrych wieści

Deszcz nie ustąpi. Prognoza pogody IMGW na przełom lipca i sierpnia

Synoptycy IMGW przyznają wprost - "końcówka lipca i początek sierpnia nie przyniosą upragnionego uspokojenia w pogodzie". Z materiału opracowanego przez synoptyka meteorologa Jakuba Gawrona wynika, że przed nami kolejne deszczowe dni, którym towarzyszyć mają burze. Szczególnie w pierwszej połowie trwającego tygodnia popada intensywnie. Nie ma więc szans, że lipiec pożegna nas ciepłem i słońcem. Temperatury wzrosną dopiero od piątku (1 sierpnia). Poniżej szczegóły prognozy pogody na poszczególne dni tygodnia.

W poniedziałek (28 lipca) przejaśnienia tylko na północnym zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze deszcz, możliwe też burze. Największe opady w pasie od Górnego Śląska i Ziemi Świętokrzyskiej, przez Ziemię Łódzką i Mazowsze, po Kujawy, Warmię i Mazury oraz Pomorze Gdańskie, miejscami do 50 mm. - Na wschodzie i południu kraju opady nieco słabsze, lokalnie do 25-30 mm deszczu - informuje IMGW. Najchłodniej na Podhalu, około 16°C. Na termometrach maksymalnie od 17°C w centralnej i południowej Polsce, przez 20-23°C na przeważającym obszarze. Najcieplej na wschodzie, tam do 25°C. - Odczucie chłodu potęgować będzie miejscami silniejszy i porywisty wiatr. W trakcie burz porywy do około 70 km/h - informuje IMGW.

W nocy z poniedziałku na wtorek (28/29 lipca) intensywne opady utrzymają się na północnym wschodzie oraz Pomorzu Gdańskim, gdzie miejscami spadnie do 20-30 mm deszczu. Na północnym wschodzie możliwe również burze. We wtorek (29 lipca) lekka poprawa pogody. Deszcz będzie, ale już nie tak intensywny. Najmocniej popada na północnym wschodzie. Najchłodniej w obszarach podgórskich Karpat, tam od 16°C do 18°C. Na pozostałym obszarze temperatura maksymalna od 19°C na wschodzie do 23°C na zachodzie.

Podobna pogoda utrzyma się w kolejnych dniach. - Najbardziej intensywne opady wystąpią w północno-wschodniej Polsce, miejscami mogą mieć charakter ulewny – szczególnie w środę (30 lipca), kiedy może spaść do 35 mm deszczu - zapowiada IMGW. Na termometrach od 17°C na północnym wschodzie, przez około 22°C w centrum, do 24°C na zachodzie, i tam najcieplej.

Prognoza pogody IMGW na pierwszy weekend sierpnia

Sierpień przywita nas dużym zachmurzeniem i przelotnym deszczem w całej Polsce. Nad morzem i w górach od 19°C nad morzem i w górach, nieco cieplej na wschodzie, około 20°C. Najcieplej w zachodnich regionach, tam do 24°C.

Co z pogodą w pierwszy weekend sierpnia? W sobotę (2 sierpnia) temperatury pójdą w górę. W północnej Polsce 20°C, w centrum około 23°C. Najcieplej na południu i zachodzie, do 27°C. Tego dnia mogą pojawić się burze.

W niedzielę (3 sierpnia) we wschodniej Polsce najmniej opadów i najwięcej słońca. Z kolei na Pomorzu możliwe burze, tam też najchłodniej, bo około 20°C. W centrum do 25°C, najcieplej na zachodzie, do 27°C.

Źródło: IMGW