Nawałnice nad Polską. Ostrzeżenia IMGW przed potężnymi ulewami i burzami [RELACJA NA ŻYWO]

W nocy z niedzieli na poniedziałek na Śląsku oraz w zachodniej i południowej Małopolsce punktowo spadnie nawet do 70 mm deszczu. W poniedziałek prognozuje się opady do 30 mm w centrum oraz do 50 mm na północy kraju - poinformował za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Mariusz Cebula.