Rekordowy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce. 15 km pod stałym nadzorem kamer

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-12-22 20:21

Żółte kamery na autostradzie A4 w woj. opolskim oznaczają jedno: kierowcy muszą uważać nie przez chwilę, tylko przez długie kilkanaście kilometrów. Między węzłem Opole Zachód a MOP Prószków przygotowywany jest odcinkowy pomiar prędkości o długości ok. 15 km – najdłuższy w Polsce.

Odcinkowy Pomiar Prędkośc.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Pusta autostrada rozciąga się w głąb obrazu, podzielona na trzy pasy ruchu białymi liniami przerywanymi i pełnymi, a także żółtą linią ciągłą oddzielającą pobocze. Nad drogą dominują dwie metalowe konstrukcje bramowe z licznymi kamerami monitoringu, czujnikami i skrzynkami, rozciągające się na całą szerokość jezdni, z których dolna jest częściowo zasłonięta przez górną. W tle widoczny jest odległy most wantowy o smukłych, szarych pylonach i linie stalowych lin, a także szereg lamp ulicznych po obu stronach drogi.
Super Express Google News

Odcinkowy pomiar prędkości w Polsce

Odcinkowy pomiar prędkości (OPP) to system kamer, który nie mierzy prędkości w jednym punkcie – jak fotoradar – tylko kontroluje średnią prędkość na dłuższym fragmencie drogi. Kierowca jest rejestrowany przy wjeździe na odcinek objęty nadzorem i ponownie przy wyjeździe. Na podstawie czasu przejazdu oraz długości odcinka system wylicza, z jaką średnią prędkością poruszał się pojazd. Jeśli wynik przekracza obowiązujący limit, sprawa może zakończyć się mandatem.

W praktyce OPP jest skuteczny, bo ogranicza popularne "triki" kierowców - nie wystarczy przyhamować przed kamerą i zaraz potem przyspieszyć. Żeby uniknąć kary, trzeba trzymać dopuszczalną prędkość przez cały kontrolowany dystans – szczególnie na trasach szybkiego ruchu, gdzie łatwo stracić czujność.

Polecany artykuł:

Ten fotoradar skanuje wnętrze auta. Urządzenie wyłapuje setki kierowców

Najdłuższy OPP w Polsce już zamontowany

Najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości ma objąć około 15 km autostrady A4 w woj. opolskim – między węzłem Opole Zachód a MOP Prószków. Z dostępnych informacji wynika, że instalacja jest przygotowana do uruchomienia, ale konkretna data startu pomiarów nie jest jeszcze pewna.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowe fotoradary w Polsce

Nowe fotoradary w Polsce
19 zdjęć

Ile można jechać, żeby nie dostać mandatu na OPP?

Na odcinkowym pomiarze prędkości obowiązuje dokładnie ten sam limit, jaki jest ustawiony na danym fragmencie drogi – liczy się średnia prędkość z całego odcinka. W praktyce systemy OPP – podobnie jak inne urządzenia pomiarowe – uwzględniają margines błędu technicznego. Dlatego bardzo niewielkie przekroczenia zwykle nie kończą się mandatem. Przyjmuje się, że:

  • do ok. 10 km/h powyżej limitu system zazwyczaj nie wszczyna postępowania,
  • od 11 km/h wzwyż przekroczenie może już skutkować mandatem.

Pamiętajmy jednak, że nie jest to oficjalne przyzwolenie na szybszą jazdę, tylko techniczny margines bezpieczeństwa pomiaru.

Polecany artykuł:

Przy jakim przekroczeniu prędkości łapie fotoradar? Mandat dostaniesz już za ma…

Brak mandatu na OPP? Pamiętaj o tych zasadach

Jeśli na 100 procent nie chcesz otrzymać mandatu z odcinkowego pomiary prędkości, pamiętaj o tych kwestiach:

  • ustaw tempomat na dokładny limit albo maksymalnie 2–3 km/h powyżej,
  • nie próbuj odrabiać czasu po zwolnieniu.

Na długim odcinkowym pomiarze prędkości to właśnie cierpliwość, a nie szybka jazda, pozwala dojechać bez mandatu.

Quiz o mandatach. Wiesz ile trzeba zapłacić za te wykroczenia?
Pytanie 1 z 12
Jeżeli przekroczymy prędkość o 30 km/h, grozi nam mandat w wysokości 400 złotych. Do jakiej kwoty wzrasta kara w przypadku przekroczenia o 31 km/h?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

odcinkowy pomiar prędkości
MANDAT