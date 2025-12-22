Spis treści
Odcinkowy pomiar prędkości w Polsce
Odcinkowy pomiar prędkości (OPP) to system kamer, który nie mierzy prędkości w jednym punkcie – jak fotoradar – tylko kontroluje średnią prędkość na dłuższym fragmencie drogi. Kierowca jest rejestrowany przy wjeździe na odcinek objęty nadzorem i ponownie przy wyjeździe. Na podstawie czasu przejazdu oraz długości odcinka system wylicza, z jaką średnią prędkością poruszał się pojazd. Jeśli wynik przekracza obowiązujący limit, sprawa może zakończyć się mandatem.
W praktyce OPP jest skuteczny, bo ogranicza popularne "triki" kierowców - nie wystarczy przyhamować przed kamerą i zaraz potem przyspieszyć. Żeby uniknąć kary, trzeba trzymać dopuszczalną prędkość przez cały kontrolowany dystans – szczególnie na trasach szybkiego ruchu, gdzie łatwo stracić czujność.
Najdłuższy OPP w Polsce już zamontowany
Najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości ma objąć około 15 km autostrady A4 w woj. opolskim – między węzłem Opole Zachód a MOP Prószków. Z dostępnych informacji wynika, że instalacja jest przygotowana do uruchomienia, ale konkretna data startu pomiarów nie jest jeszcze pewna.
Ile można jechać, żeby nie dostać mandatu na OPP?
Na odcinkowym pomiarze prędkości obowiązuje dokładnie ten sam limit, jaki jest ustawiony na danym fragmencie drogi – liczy się średnia prędkość z całego odcinka. W praktyce systemy OPP – podobnie jak inne urządzenia pomiarowe – uwzględniają margines błędu technicznego. Dlatego bardzo niewielkie przekroczenia zwykle nie kończą się mandatem. Przyjmuje się, że:
- do ok. 10 km/h powyżej limitu system zazwyczaj nie wszczyna postępowania,
- od 11 km/h wzwyż przekroczenie może już skutkować mandatem.
Pamiętajmy jednak, że nie jest to oficjalne przyzwolenie na szybszą jazdę, tylko techniczny margines bezpieczeństwa pomiaru.
Brak mandatu na OPP? Pamiętaj o tych zasadach
Jeśli na 100 procent nie chcesz otrzymać mandatu z odcinkowego pomiary prędkości, pamiętaj o tych kwestiach:
- ustaw tempomat na dokładny limit albo maksymalnie 2–3 km/h powyżej,
- nie próbuj odrabiać czasu po zwolnieniu.
Na długim odcinkowym pomiarze prędkości to właśnie cierpliwość, a nie szybka jazda, pozwala dojechać bez mandatu.