Odcinkowy pomiar prędkości w Polsce

Odcinkowy pomiar prędkości (OPP) to system kamer, który nie mierzy prędkości w jednym punkcie – jak fotoradar – tylko kontroluje średnią prędkość na dłuższym fragmencie drogi. Kierowca jest rejestrowany przy wjeździe na odcinek objęty nadzorem i ponownie przy wyjeździe. Na podstawie czasu przejazdu oraz długości odcinka system wylicza, z jaką średnią prędkością poruszał się pojazd. Jeśli wynik przekracza obowiązujący limit, sprawa może zakończyć się mandatem.

W praktyce OPP jest skuteczny, bo ogranicza popularne "triki" kierowców - nie wystarczy przyhamować przed kamerą i zaraz potem przyspieszyć. Żeby uniknąć kary, trzeba trzymać dopuszczalną prędkość przez cały kontrolowany dystans – szczególnie na trasach szybkiego ruchu, gdzie łatwo stracić czujność.

Najdłuższy OPP w Polsce już zamontowany

Najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości ma objąć około 15 km autostrady A4 w woj. opolskim – między węzłem Opole Zachód a MOP Prószków. Z dostępnych informacji wynika, że instalacja jest przygotowana do uruchomienia, ale konkretna data startu pomiarów nie jest jeszcze pewna.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowe fotoradary w Polsce

Ile można jechać, żeby nie dostać mandatu na OPP?

Na odcinkowym pomiarze prędkości obowiązuje dokładnie ten sam limit, jaki jest ustawiony na danym fragmencie drogi – liczy się średnia prędkość z całego odcinka. W praktyce systemy OPP – podobnie jak inne urządzenia pomiarowe – uwzględniają margines błędu technicznego. Dlatego bardzo niewielkie przekroczenia zwykle nie kończą się mandatem. Przyjmuje się, że:

do ok. 10 km/h powyżej limitu system zazwyczaj nie wszczyna postępowania,

od 11 km/h wzwyż przekroczenie może już skutkować mandatem.

Pamiętajmy jednak, że nie jest to oficjalne przyzwolenie na szybszą jazdę, tylko techniczny margines bezpieczeństwa pomiaru.

Brak mandatu na OPP? Pamiętaj o tych zasadach

Jeśli na 100 procent nie chcesz otrzymać mandatu z odcinkowego pomiary prędkości, pamiętaj o tych kwestiach:

ustaw tempomat na dokładny limit albo maksymalnie 2–3 km/h powyżej,

nie próbuj odrabiać czasu po zwolnieniu.

Na długim odcinkowym pomiarze prędkości to właśnie cierpliwość, a nie szybka jazda, pozwala dojechać bez mandatu.