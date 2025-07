Ekstremalna pogoda nad Polską. IMGW ostrzega: Czerwony alert dla trzech województw

IMGW ostrzega przed ekstremalnymi opadami. Gdzie obowiązuje czerwony alert?

Najgorsza sytuacja ma być w województwach: opolskim, śląskim oraz małopolskim. Tam IMGW wydało czerwony alert, czyli ostrzeżenie III stopnia przed silnym deszczem z burzami. - Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu od 90 mm do 110 mm, lokalnie do 120 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad - czytamy w komunikacie IMGW.

Synoptycy przewidują, że najbardziej intensywne opady spodziewane są po południu w niedzielę (27 lipca) oraz w pierwszej części nocy z niedzieli na poniedziałek.

IMGW wydało też ostrzeżenia II stopnia, tj. pomarańczowy alert meteo. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie możliwy grad - informuje IMGW.

Ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dotyczą województw:

dolnośląskiego,

opolskiego,

śląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego,

lubelskiego,

podlaskiego,

warmińsko-mazurskiego,

mazowieckiego,

łódzkiego,

świętokrzyskiego,

wielkopolskiego,

kujawsko-pomorskiego.

Przed intensywnym deszczem w najbliższych dniach przestrzegają też klimatolodzy i synoptycy. Należy być przygotowanym nawet na powtórkę z wrześniowej powodzi. Więcej w artykule Wielka woda zmierza do Polski? Niewykluczone "katastrofalne deszcze". Eksperci przestrzegają przed powtórką z wrześniowej powodzi

Jak przygotować się na burzę?

W związku z nadchodzącymi burzami warto pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa:

unikaj otwartych przestrzeni i wysokich drzew podczas burzy,

zabezpiecz przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr (np. meble ogrodowe, donice),

śledź aktualne informacje o pogodzie,

w razie potrzeby zadzwoń na numer alarmowy 112.

Źródło: IMGW

W dzień zachmurzenie duże, z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe burze, lokalnie z gradem. Suma opadów od 20mm do 50mm.Temperatura od 19°C do 27°C.Wiatr słaby; w czasie burz porywy wiatru do 80km/h.

