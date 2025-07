Prognoza pogody. Gdzie spadnie najwięcej deszczu? IMGW ostrzega przed ulewami

IMGW ostrzega! Polska w deszczu i burzach: Gdzie będzie najgorzej?

Poniedziałek (28 lipca) upłynie pod znakiem deszczu i burz. - Opady okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Suma opadów na południu i wschodzie do około 30 mm, w centrum i na północy do 50 mm – zapowiada IMGW.

Najchłodniej na Podhalu, tam około 16°C. Niewiele cieplej w centralnej i północnej Polsce, gdzie termometry wskażą od 17°C. Na przeważającym obszarze kraju od 20°C do 23°C. Najcieplej we wschodniej części kraju, tam temperatura maksymalna do 25°C.

- Wiatr umiarkowany, nad morzem chwilami także dość silny, w całym kraju okresami porywisty, nad morzem do 60 km/h, na zachodzie głównie północno-zachodni i zachodni, na wschodzie z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km/h – przewiduje IMGW.

W nocy z poniedziałku na wtorek (28/29 lipca) nieco więcej przejaśnień, a w zachodniej Polsce rozpogodzenia. Nadal będzie padać, a na północnym wschodzie możliwe też burze. Suma opadów w centrum i na wschodzie do 20 mm, na północy do 30 mm.

Najchłodniej w rejonach podgórskich, tam na termometrach około 11°C. Miejscami na południu 12°C, na północy kraju do 17°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju porywisty, nad morzem do 65 km/h, przeważnie zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km/h – prognozuje IMGW.

Źródło: IMGW

Sonda Czy uważasz, że państwo jest dobrze przygotowane na walkę ze skutkami powodzi? Tak, działania służb są profesjonalne i skoordynowane Częściowo – przygotowanie jest nierówne, wiele zależy od regionu Nie, powtarzają się błędy z przeszłości

Kamilla Baar wyjawiła prawdę na temat współpracy z Szycem i Więckiewiczem. Będziecie w szoku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.