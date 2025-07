Dramat w Małopolsce. Druhna OSP potrącona przez motocyklistę podczas akcji

Pogoda mocno daje się we znaki mieszkańcom Małopolski. Zgodnie z prognozami, przez południe kraju przechodzą nawałnice, a strażacy mają ręce pełne roboty. Niestety w powiecie nowosądeckim doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem druhny OSP. W trakcie akcji związanej z usuwaniem skutków nawałnicy, została ona potrącona przez motocyklistę. Kobieta trafiła do szpitala.

i Autor: AndrzejRembowski/ Pixabay.com