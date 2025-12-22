Dramat w kopalni Pniówek. Zaginęło dwóch pracowników, akcja ratunkowa w toku

Dramat w kopalni Pniówek. Trwa akcja ratownicza, po tym jak utracono kontakt z dwoma pracownikami. Informację przekazał Wojciech Sury, rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy zakład.

Walka z czasem. Akcja ratunkowa w kopalni Pniówek

- O godz. 17.10 w przodku N-9, na poziomie 830 metrów pod ziemią, doszło do zdarzenia, w wyniku którego utracono kontakt z dwoma pracownikami. W miejscu tym pracowało łącznie 10 górników — ośmiu zostało bezpiecznie ewakuowanych, natomiast z dwoma nadal nie ma kontaktu. Natychmiast po zdarzeniu podjęto akcję ratowniczą - poinformował rzecznik JSW.

Zgodnie z informacjami spółki, kopalnia Pniówek była budowana w latach 1963-1974. W skład JSW weszła w 1993 r. Obszar górniczy złoża Pniówek wynosi 28,6 km kw., a zasoby operatywne to 101,9 mln ton. Obszar górniczy złoża Pawłowice 1 to 15,8 km kw., a zasoby operatywne to 54,0 mln ton. Kopalnia produkuje węgiel koksowy typu 35.1.

W ostatnich dniach JSW zakończyła w Pniówku pogłębienie szybu III do głębokości 1053 metrów i oddała do użytkowania nowy poziom 1000 metrów. Prace nad tymi inwestycjami były prowadzone od 2020 r.

Mimo nowoczesnych technologii i rygorystycznych procedur bezpieczeństwa, wypadki w górnictwie niestety nadal się zdarzają. Każde takie zdarzenie jest przypomnieniem o poświęceniu i odwadze górników, którzy codziennie ryzykują życie, by dostarczyć surowce niezbędne dla gospodarki. Oprócz fizycznych zagrożeń, praca pod ziemią wiąże się również z ogromnym obciążeniem psychicznym, zarówno dla samych pracowników, jak i ich rodzin. Miejmy nadzieję, że akcja ratunkowa w kopalni Pniówek zakończy się pomyślnie i obaj zaginieni górnicy wrócą bezpiecznie do swoich bliskich.

